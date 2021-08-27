Минюст предложил убрать чрезмерные требования к уставам НКО

Согласно статье 55 Гражданского кодекса сведения о филиалах и представительствах НКО и так должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, и смысла дублировать информацию о них в уставе нет. Министерство юстиции решило оптимизировать требования к содержанию уставов НКО после анализа правоприменительной практики, говорится в пояснительной записке к законопроекту.