Минюст предложил убрать чрезмерные требования к уставам НКО

Минюст предложил убрать чрезмерные требования к уставам НКОВ случае изменений им придется пройти перерегистрацию
Проект закона, упрощающий обязательные требования к уставам некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений, разработало Министерство юстиции. Это следует из текста документа, который размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. Из уставов, в частности, предлагается исключить данные, фактически дублирующие положения законодательства, и информацию о филиалах организаций.
Согласно статье 55 Гражданского кодекса сведения о филиалах и представительствах НКО и так должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, и смысла дублировать информацию о них в уставе нет. Министерство юстиции решило оптимизировать требования к содержанию уставов НКО после анализа правоприменительной практики, говорится в пояснительной записке к законопроекту.