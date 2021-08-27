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Минюст предложил убрать чрезмерные требования к уставам НКО

В случае изменений им придется пройти перерегистрацию
Анна Киселева
Андрей Гордеев / Ведомости

Проект закона, упрощающий обязательные требования к уставам некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений, разработало Министерство юстиции. Это следует из текста документа, который размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. Из уставов, в частности, предлагается исключить данные, фактически дублирующие положения законодательства, и информацию о филиалах организаций.

Согласно статье 55 Гражданского кодекса сведения о филиалах и представительствах НКО и так должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, и смысла дублировать информацию о них в уставе нет. Министерство юстиции решило оптимизировать требования к содержанию уставов НКО после анализа правоприменительной практики, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных