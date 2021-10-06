Открытия нобелевских лауреатов помогут лечить хронические боли

Ученые и раньше знали, что капсаицин активирует нервные клетки (кстати, это чувствовал и любой из нас, кому приходилось откусить от стручка чили). Но не известно было, как именно капсаицин это делает. Джулиус и его команда в 1990-х выясняли, каким образом и почему приходят в действие нейроны, а заодно выяснили, что ген TRPV1 отвечает также за реакцию на тепло. Он активируется при температуре выше 43 оС. Так что, когда говорят, что перец жжет, – это правда. Он действительно жжет, организм на него реагирует с помощью тех же механизмов, что и на горячее.