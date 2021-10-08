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Исследование ВШЭ: на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенка

В частных дошкольных учреждениях учится 2% воспитанников
Анна Киселева
В бюджете на образование в 2020 г. детские сады были одной из самых крупных статей расходов / Андрей Гордеев / Ведомости

Охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием в России растет: с 2015 по 2020 г. он увеличился с 19,5 до 25%, выяснили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Каждый второй такой ребенок Магаданской, Костромской, Мурманской, Новгородской областей и Коми ходит в детский сад. А самые низкие результаты по этому показателю демонстрируют Дагестан и Ингушетия.

Самая распространенная причина непосещения ребенком детского сада – предпочтение домашнего воспитания, ее указывают 52,8% родителей. На втором месте – отсутствие мест в детских садах (около 16%). Высокая плата (4,3% от средней зарплаты в стране) мешает отдать ребенка в детский сад в 4,3% случаев в городской местности и в 1,8% – в сельской. Результаты исследования ВШЭ есть в распоряжении «Ведомостей». Для подготовки обзора использовались данные Минпросвещения, Росстата, Федерального казначейства и Организации экономического сотрудничества и развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных