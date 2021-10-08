Исследование ВШЭ: на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенка

Охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием в России растет: с 2015 по 2020 г. он увеличился с 19,5 до 25%, выяснили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Каждый второй такой ребенок Магаданской, Костромской, Мурманской, Новгородской областей и Коми ходит в детский сад. А самые низкие результаты по этому показателю демонстрируют Дагестан и Ингушетия.