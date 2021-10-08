Исследование ВШЭ: на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенка

Исследование ВШЭ: на 100 мест в детских садах приходится 102 ребенкаВ частных дошкольных учреждениях учится 2% воспитанников
Охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием в России растет: с 2015 по 2020 г. он увеличился с 19,5 до 25%, выяснили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Каждый второй такой ребенок Магаданской, Костромской, Мурманской, Новгородской областей и Коми ходит в детский сад. А самые низкие результаты по этому показателю демонстрируют Дагестан и Ингушетия.
Самая распространенная причина непосещения ребенком детского сада – предпочтение домашнего воспитания, ее указывают 52,8% родителей. На втором месте – отсутствие мест в детских садах (около 16%). Высокая плата (4,3% от средней зарплаты в стране) мешает отдать ребенка в детский сад в 4,3% случаев в городской местности и в 1,8% – в сельской. Результаты исследования ВШЭ есть в распоряжении «Ведомостей». Для подготовки обзора использовались данные Минпросвещения, Росстата, Федерального казначейства и Организации экономического сотрудничества и развития.