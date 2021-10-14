В Бейруте неизвестные расстреляли акцию протеста шиитских партий

В Бейруте неизвестные расстреляли акцию протеста шиитских партийЛюди протестовали против хода следствия взрыва в порту в 2020 году
При стрельбе по демонстрации протеста шиитских партий во главе с движением «Хезболла» в районе Эт-Таюни на западе столице Ливана Бейруте погибли пять человек, 25 ранены, сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на Красный крест. Местное издание Al-Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента сообщает о шести жертвах и 60 раненых, причем подчеркивается, что стрельбу вели снайперы.
Al Jazeera передает, что обстановка в городе стабилизировалась к 16.00 мск после того, как в течение четырех часов в центре Бейрута слышались автоматные очереди, а по улицам активно перемещались вооруженные боевики шиитских движений. Сообщалось, что мирные жители попадали под перекрестный огонь начавших атаку и боевиков «Хезболлы» и «Амаль», но данных о новых погибших нет.
Специальный координатор ООН по Ливану Джоанна Вронецка выразила обеспокоенность и призвала ливанские политические силы к сдержанности и обеспечению безопасности.
Шиитская демонстрация протестовала против хода расследования по делу о взрыве в порту Бейрута в августе 2020 г., когда погибли 219 человек, ранены более 6500 и 300 000 остались без крова. Демонстранты, стекавшиеся ко Дворцу правосудия в Бейруте, призывали к снятию с поста судьи Тарека Битара в порту Бейрута, обвиняя его в предвзятости. Битар начал вызывать на допросы и выдавать ордера на арест политиков и чиновников, близких к «Хезболле».
До этого в понедельник 11 октября лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла обвинил судью Битара в преднамеренной политизации процесса расследования и уводе его в «неправильное русло».
12 октября Битар выдал ордер на арест экс-главы минфина, депутата ливанского парламента Али Хасана Халила за неявку на допрос. По таким же мотивам был выдан ордер на арест экс-министра транспорта и общественных работ Юсефа Фенианоса. Халил и Фенианос попали под санкции США за «материальную помощь Хезболле», но не являются ее членами. По мнению США, они использовали свои полномочия для поставок Хезболле вооружений.
Обвинение в халатности также было официально предъявлено бывшему главе МВД Нухаду Машнуку и еще нескольким депутатам.
Как сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента, атака застала шиитских демонстрантов врасплох. Из соседнего с Дворцом Правосудия квартала Эт-Таюни раздались очереди, разогнавшие протестующих. Один из снайперов, как оказалось, прятавшихся в здании напротив демонстрации, задержан солдатами ливанской армии, его личность и принадлежность не раскрываются. Отмечается, что в здании находились еще несколько вооруженных боевиков, которых армия пытается задержать.
ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что огонь по демонстрантам открыли члены оппозиционной партии «Ливанские силы», но пострадали не только шииты, которых арабские СМИ указывают как пострадавших и безоружных, а обе стороны. Подтверждений принадлежности стрелявших пока нет.
Минобороны Ливана выпустило заявление, что разворачивает в районе Эт-Таюни свои подразделения и будет «открывать огонь по любым вооруженным боевикам, стреляющих из любого места». Мирных жителей попросили эвакуироваться из зоны инцидента. В минобороны добавили, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати провел совещание с главой военного ведомства Морисом Селимом и командующим армией Джозефом Ауном. «Хезболла» опубликовала заявление, в котором призвала своих сторонников сохранять спокойствие и «не впадать в рознь».
По словам Алексея Сарабьева из Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, в случившемся будут продолжать обвинять «Хезболлу», причем в том, что они сами провели провокацию и сами себя обстреляли, – и не безосновательно. Такое уже было во время демонстраций в декабре 2019 г. – были зафиксированы случаи, когда в толпе члены «Хезболлы» пытались устроить провокации, чтобы разделить протестующих. И сейчас от столкновений дивиденды может получить именно «Хезболла».