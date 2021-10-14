В Бейруте неизвестные расстреляли акцию протеста шиитских партий

По словам Алексея Сарабьева из Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, в случившемся будут продолжать обвинять «Хезболлу», причем в том, что они сами провели провокацию и сами себя обстреляли, – и не безосновательно. Такое уже было во время демонстраций в декабре 2019 г. – были зафиксированы случаи, когда в толпе члены «Хезболлы» пытались устроить провокации, чтобы разделить протестующих. И сейчас от столкновений дивиденды может получить именно «Хезболла».