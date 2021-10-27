Клиники на фоне новой волны ковида фиксируют рост обращений пациентов с паническими расстройствами

Клиники на фоне новой волны ковида фиксируют рост обращений пациентов с паническими расстройствамиНо всего к психологам обращается не более 10% россиян
На фоне четвертой волны коронавируса россияне стали чаще обращаться к врачам с симптомами тревожных и панических расстройств, а также посттравматического стрессового расстройства, рассказали «Ведомостям» представители крупных клиник – «Медси», «СМ-клиники» и телемедицинских сервисов «Доктор рядом» и «Сберздоровье». Как правило, за помощью приходят люди, ранее не страдавшие паническими атаками или расстройствами, сказала руководитель медико-психологической службы клинической больницы № 1 «Медси» Юлия Чаплыгина. По словам врача, у нее никогда не было столько пациентов с паническими атаками, как сейчас. «Мои коллеги – аналитики из компаний, занимающихся подбором психологов, видят похожую картину: осенью 2021 г. запросы по этому вопросу выросли в 2–3 раза по сравнению с осенью 2020 г.», – рассказывает Чаплыгина.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от постковидного синдрома страдают до 20% переболевших коронавирусом. Среди его симптомов когнитивная дисфункция, усталость, одышка, а также нарушения сна, тревога и депрессия. Об этом говорилось в описании ВОЗ, обнародованном 6 октября. Врачи еще исследуют корреляцию между перенесенным коронавирусом и паническими атаками, повышенной тревожностью и тревожным расстройством, однако практика показывает, что связь есть, говорит Чаплыгина. И. о. гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе тоже не исключает возможность появления панических атак у пациентов, переболевших коронавирусом (цитата по ТАСС).
В 2020 г. количество пациентов, обратившихся в «СМ-клинику» по поводу тревожных и панических расстройств, увеличилось на 3% по сравнению с 2019 г., а за 10 месяцев нынешнего года число обращений выросло на 10% по сравнению со всем 2019 годом. Об этом «Ведомостям» сообщила врач-психотерапевт «СМ-клиники» Татьяна Малышева, по словам которой на фоне общего повышения тревожности возросла и доля пациентов с паническими атаками. В этой сети клиник пока не заметили резкого притока пациентов на фоне четвертой волны коронавируса и объявления «ковидных каникул» 30 октября – 7 ноября. В «Медси» же констатируют, что этой осенью удвоилось по сравнению с осенью 2020 г. количество пациентов, которые записываются к психологам, говорит Чаплыгина.
Психологи цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» ежемесячно проводят всего по 480–500 консультаций, сказали в пресс-службе компании. В ноябре ожидается новый пик обращений к ним с приростом 30–40% звонков, говорят в пресс-службе компании. Рост числа обращений по поводу тревожных расстройств и панических атак начался уже в октябре и его можно назвать «явно выраженным трендом», добавили там. В пресс-службе сервиса «Сберздоровье» заявили, что с начала 2021 г. количество дистанционных обращений к психологам, психотерапевтам и психиатрам выросло почти на 47% относительно весны, а относительно лета – почти на 30%. Врачи сервиса отмечают увеличение обращений пациентов, в том числе с паническими атаками. С начала пандемии спрос на услуги сервиса видеконсультаций психологов «Ясно» вырос, рассказал «Ведомостям» его сооснователь Данила Антоновский: ранее количество консультаций ежемесячно росло на 15–20%, а после ее начала – на 20–25%. Новые волны ковида и усиление карантинных мер обычно увеличивают количество обращений с симптомами «тревога» и «стресс» еще на 10–15%, пояснил он.
С марта 2020 г., по словам директора московской службы психологической помощи Нины Петроченко, количество обращений граждан за экстренной поддержкой по телефону возросло в среднем на 20%. Об этом Петроченко сообщила «Ведомостям» через пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты населения. В 2020 г. наблюдался рост симптомов депрессии, тревоги, стресса, отметила она. Сейчас показатели депрессии снижаются, и это можно объяснить адаптацией к ситуации, говорит Петроченко. В то же время остаются достаточно высокими показатели тревоги, а также растет эмоциональное истощение, добавила она. Чаще всего (74%) в службу психологической помощи обращаются женщины.
Представители центра психолого-психотерапевтической помощи больницы им. П. Б. Ганнушкина, а также Научного центра психического здоровья не ответили на вопросы «Ведомостей» о динамике обращений. В Минздраве также не ответили на запрос.
В целом за профессиональной психологической помощью обращается меньшинство россиян, выяснили исследователи центра медико-социологических исследований НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и службы поддержки в борьбе с раком «Ясное утро». Только 10% опрошенных жителей крупных городов когда-либо обращались к психологам, следует из опроса 1000 человек старше 18 лет со всей России, с результатами которого ознакомились «Ведомости». Исследование проводилось в июне на онлайн-панели компании OMI.
По словам директора проводившего исследование Центра Игната Богдана, люди редко обращаются к психологам из-за распространенных в обществе негативных установок. Почти треть респондентов (32%) считают, что психологическая помощь нужна только для «крайних случаев» и «люди сами должны решать свои проблемы». 23% опрошенных полагают, что «обращение к психологам не помогает и это пустая трата времени». Чаще всего так отвечают мужчины и респонденты старше 35 лет.