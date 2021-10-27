Клиники на фоне новой волны ковида фиксируют рост обращений пациентов с паническими расстройствами

Психологи цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» ежемесячно проводят всего по 480–500 консультаций, сказали в пресс-службе компании. В ноябре ожидается новый пик обращений к ним с приростом 30–40% звонков, говорят в пресс-службе компании. Рост числа обращений по поводу тревожных расстройств и панических атак начался уже в октябре и его можно назвать «явно выраженным трендом», добавили там. В пресс-службе сервиса «Сберздоровье» заявили, что с начала 2021 г. количество дистанционных обращений к психологам, психотерапевтам и психиатрам выросло почти на 47% относительно весны, а относительно лета – почти на 30%. Врачи сервиса отмечают увеличение обращений пациентов, в том числе с паническими атаками. С начала пандемии спрос на услуги сервиса видеконсультаций психологов «Ясно» вырос, рассказал «Ведомостям» его сооснователь Данила Антоновский: ранее количество консультаций ежемесячно росло на 15–20%, а после ее начала – на 20–25%. Новые волны ковида и усиление карантинных мер обычно увеличивают количество обращений с симптомами «тревога» и «стресс» еще на 10–15%, пояснил он.