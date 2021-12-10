У автора скандальной книги о «матери-тигрице»​ Эми Чуа неприятности

Эми Чуа прогремела на весь мир благодаря своей книге «Боевая песнь матери-тигрицы» (2011), где на собственном опыте сравнивала американский и азиатский тип воспитания. Чуа попала в США в детстве и сумела построить вполне завидную карьеру, став профессором права в Йельском университете. Двух дочерей она воспитывала так же, как и ее саму ее родители. Ее дети должны быть лучшими во всем, за что берутся, включая занятия музыкой. Что им изучать, решают родители. Наказание и оскорбления вполне допустимы, если дают результат. Дети с детства должны совершенствоваться, чтобы преуспеть, когда станут взрослыми. Если дочь подарит вам на день рождения открытку, сделанную своими руками, вы наверняка ее похвалите. Чуа – разругала в пух и прах, посчитав, что в открытку было вложено недостаточно усилий. Развлечения, по мнению матери-тигрицы, только отвлекают. Для Чуа было естественным забрать дочь с дня рождения одноклассницы через час-другой, чтобы та занялась дома учебой. Однажды она отпустила дочь-подростка на вечеринку с ночевкой к подруге, и это был первый и последний раз: дочь долго не могла войти в рабочее настроение. Надо ли говорить, что ни телевизор, ни видеоигры детям не разрешались.