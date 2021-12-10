У автора скандальной книги о «матери-тигрице»​ Эми Чуа неприятности

У автора скандальной книги о «матери-тигрице» Эми Чуа неприятностиПочему профессор Йеля согласилась не набирать в этом году студентов
Эми Чуа прогремела на весь мир благодаря своей книге «Боевая песнь матери-тигрицы» (2011), где на собственном опыте сравнивала американский и азиатский тип воспитания. Чуа попала в США в детстве и сумела построить вполне завидную карьеру, став профессором права в Йельском университете. Двух дочерей она воспитывала так же, как и ее саму ее родители. Ее дети должны быть лучшими во всем, за что берутся, включая занятия музыкой. Что им изучать, решают родители. Наказание и оскорбления вполне допустимы, если дают результат. Дети с детства должны совершенствоваться, чтобы преуспеть, когда станут взрослыми. Если дочь подарит вам на день рождения открытку, сделанную своими руками, вы наверняка ее похвалите. Чуа – разругала в пух и прах, посчитав, что в открытку было вложено недостаточно усилий. Развлечения, по мнению матери-тигрицы, только отвлекают. Для Чуа было естественным забрать дочь с дня рождения одноклассницы через час-другой, чтобы та занялась дома учебой. Однажды она отпустила дочь-подростка на вечеринку с ночевкой к подруге, и это был первый и последний раз: дочь долго не могла войти в рабочее настроение. Надо ли говорить, что ни телевизор, ни видеоигры детям не разрешались.
Со старшей дочерью метод тигрицы работал, хотя они часто бурно ссорились, а потом обе плакали и мирились. У младшей оказался характер-кремень, и, став тинейджером, она в конце концов сумела перебороть мать. Чуа стала относиться к дочерям мягче и даже разрешила самостоятельно выбирать, в какие кружки ходить.
Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Одни требовали привлечь Чуа к ответственности и даже слали угрозы («загубленное детство», «жестокое обращение с детьми»). Другие отмечали, что дочери Чуа и впрямь выросли успешными (у многих ли дети давали концерт в Карнеги-холле?). Когда ее дочери сами стали выбирать увлечения, то воспитанная матерью работоспособность помогла им преуспеть и в новой сфере. С карьерой у них тоже не предвидится проблем. В США хватает выходцев из Азии с такими же методами воспитания, предупреждали сторонники Чуа, когда они вырастут, не выкинут ли на обочину нынешних изнеженных американских детей?
Чуа воспитывали тоже в строгости, и она тоже переспорила родителей. Когда ей было четыре (!) года, отец сказал: «Ты выйдешь замуж за некитайца только через мой труп!» Сейчас Чуа замужем за американским евреем Джедом Рубенфельдом. «Мой отец и мой муж – лучшие друзья», – замечает она. Джед в воспитание детей особо не вмешивался. Но Чуа с удивлением признавала, что, хотя мужа воспитывали в гуманистическом стиле, он был в чем-то даже успешнее ее.
«Боевая песнь матери-тигрицы» не единственная книга Чуа, вызвавшая бурные споры. The New York Times писала: «Чуа приближается к запретным зонам, где обычно все ходят на цыпочках. Когда сигнализация взрывается воем сирен, Чуа мягко говорит: «Ой, извините, так это было табу?»
Поступки Чуа оказались такими же провокационными, как и ее книги. Они с мужем стали париями в Йеле, пишет New York Magazine. Правда, большинство ее учеников, бывших и нынешних, поддерживают Чуа. Но, как она рассказывала Financial Times (FT), в какой-то момент с ней перестали разговаривать около 80% коллег. Кому-то не нравились ее взгляды, а кто-то боялся общественного неодобрения. Сейчас, когда ситуация немного успокоилась, эта цифра упала примерно до одной пятой. Почему же так вышло?
Чем нехороша демократия
Чуа родилась 26 октября 1962 г. в Иллинойсе в семье китайцев, иммигрировавших в США с Филиппин. Отец рассказывал ей, как в 1945 г. американцы выгнали с островов японцев и они с друзьями бегали за джипами, аплодируя изо всех сил, а янки кидали детям банки «Спама» (марка ветчины). В Америке отец сумел стать профессором Калифорнийского университета в Беркли и числится среди разработчиков теории нелинейных цепей и теории клеточных нейронных сетей. Дома говорили на хоккиене – одном из диалектов китайского. Если у Чуа вырывалось хоть слово на английском, мать била ее палочками для еды, рассказывала она FT. В школе дети смеялись над ее акцентом и дразнили косоглазой. Чуа пожаловалась родителям, но сочувствия не нашла: «Мать сказала, что мы родом из древней цивилизации, а эти школьники – глупцы, о которых не стоит и думать». Может быть, поэтому ей теперь так важно ощущать, что она нравится студентам, признавалась Чуа The New Yorker. Корреспондента FT поразил контраст между Чуа-матерью и Чуа-профессором. Судя по книге, она суровая и авторитарная мать. Но со студентами совсем другая: поддерживающая и воодушевляющая, почти идеальная мать. Ее дочери тоже упоминали об этом контрасте.
Чуа окончила Гарвардский университет с дипломом юриста. Поработав в судебной системе и юрфирме Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, она решила начать академическую карьеру. Отказ в приеме на работу от 40 учебных заведений ее не смутил. В 1994 г. она устроилась на работу в Университет Дьюка, а в 2001 г. вслед за мужем оказалась в Йельском университете, где и работает до сих пор.
В 2003 г. у Чуа вышла первая книга – «Мир в огне: как экспорт демократии свободного рынка порождает этническую ненависть и глобальную нестабильность» (World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability), которая стала бестселлером и вошла в список лучших книг года по версии The Economist.
Главная идея книги: во многих развивающихся странах небольшое этническое меньшинство часто пользуется непропорциональной экономической властью. Например, китайцы на Филиппинах составляют 1% населения, но в их руках сосредоточена более чем половина богатств. То же самое в той или иной степени верно для Индонезии, Бирмы, Таиланда, Лаоса, Малайзии и Вьетнама. В Латинской Америке экономическая и политическая власть сосредоточена в руках немногочисленной белой элиты. В таких странах не работает западная идея, что демократия формирует более либеральное и терпимое общество. Наоборот, считает Чуа, попытка установить демократию часто обостряет противоречия в обществе и ведет к катастрофе, Она убеждена, что резня тутси в Руанде и хорватов на Балканах отчасти связана с тем, что они были успешнее хуту и сербов.
Вторая книга Чуа – «День Империи: как сверхдержавы достигают мирового господства и почему падают» (Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance – and Why They Fall, 2007) – была не менее провокационной. Чуа утверждала, что все успешные империи в истории, в том числе Персия, Рим, Древний Китай, Монгольская и Британская империи и США, достигли могущества благодаря одному: «Каждая [сверхдержава] по стандартам своего времени была чрезвычайно плюралистична и терпима [к расовым, этническим и религиозным различиям]». «Больше, чем их кровожадность, монголам позволила добиться мирового господства и сохранить его этническая и религиозная терпимость», – писала Чуа. Она в шутку сравнивает монгольскую армию и ближайшее окружение ханов с кастингом для рекламы Benetton.
Когда терпимость сменялась требованиями расовой или религиозной чистоты, это становилось началом конца. Например, испанская инквизиция в конце концов привела к краху Испании. Чуа задавалась вопросом, как изменилась бы история ХХ в., если бы Гитлер оказался толерантным завоевателем: «Убив миллионы завоеванных подданных и сотни тысяч немецких граждан, нацисты лишили себя неисчислимой рабочей силы и человеческого капитала. <...> Германия потеряла множество блестящих ученых, в том числе Альберта Эйнштейна, Теодора фон Кармана, Юджина Вигнера, Лео Сциларда, Ганса Бете, Эдварда Теллера и Лизу Мейтнер».
США всегда были терпимы к выходцам из разных стран и разным верованиям, писала Чуа (правда, обходя стороной вопрос с индейцами). В наши дни Америка отходит от идей терпимости, предупреждала она. Вторжение США в Ирак – пример того, как не следует поступать завоевателю. Американцам стоило бы брать пример с Александра Македонского, которого благодаря его толерантности приветствовали в Вавилоне, советует Чуа.
Мать-тигрица
Если первые две книги Чуа становились предметом бурных споров среди высоколобых людей, то вышедшая в 2011 г. книга «Боевая песнь матери-тигрицы» (Battle Hymn of the Tiger Mother, в России издана АСТ в 2013 г.) стала бестселлером во многих странах: ведь она затрагивала тему воспитания детей. В Китае она вышла под названием «Воспитание профессором права Йеля: как растить детей в Америке» и, по общему мнению, Чуа справилась с родительскими обязанностями на отлично, пишет FT. А вот в западной культуре она вызвала настоящую бурю и обвинения в жестокости.
Когда Чуа выпустила книгу, ее старшей дочери Софи было 17 лет. Сейчас ей 28, она окончила Йель и делает карьеру юриста в американской армии. Лулу было 14 лет, сейчас ей 25, она учится в юридической школе Гарварда.
Лулу несколько лет назад призналась: она по-новому взглянула на жесткий стиль воспитания. «Я определенно стану мамой-тигрицей, – цитирует ее The Sydney Morning Herald. – Давить на детей не так плохо. Это может означать, что вы действительно верите в своего ребенка». В отличие от некоторых коллег у нее никогда не было синдрома самозванца, поскольку она была уверена, что заслужила свой успех.
Сама Чуа до сих пор эксплуатирует популярность своей книги. Она носит одежду и медицинскую маску с принтом в виде тигровой шкуры.
Когда в 2014 г. вышла очередная книга, написанная Чуа в соавторстве с мужем, от нее ожидали скандальных откровений. И Чуа не подвела. «Тройной набор: как три неожиданные черты объясняют взлет и падение культурных групп» (The Triple Package: How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups) анализирует причины, почему некоторые религиозные и этнические группы намного более успешны, чем другие. А точнее, почему в США мормоны, кубинские мигранты, американцы нигерийского происхождения, американцы индийского происхождения, американцы китайского происхождения, американские евреи, американцы иранского происхождения и американцы ливанского происхождения обычно успешнее и богаче, чем остальные. По мнению супругов (каждый из которых представляет одну из вышеперечисленных групп), дело в «тройном наборе». Во-первых, свойственный этим группам комплекс превосходства. Во-вторых, чувство неуверенности в своем положении в обществе и в завтрашнем дне. В-третьих, самоконтроль. Чуа приводит в пример стэнфордский зефирный эксперимент. Детям предлагали съесть что-то вкусное прямо сейчас или повременить 15 минут и получить вдвое больше угощения. Точно так же представители восьми перечисленных групп более терпеливы и готовы жертвовать сиюминутным удовольствием ради долгосрочного результата. В Америке с ее больным вопросом расизма книга буквально взорвала общество.
Плохие годы
В своей последней книге, вышедшей в 2018 г., «Политические племена: групповой инстинкт и судьба народов» (Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations), Чуа попыталась объяснить провалы США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Вашингтон игнорирует тот факт, что в мире огромное значение имеет этническая и религиозная лояльность, пишет Чуа. Например, прокапиталистические инициативы США во Вьетнаме споткнулись о то, что предпринимателями в этой стране были этнические китайцы, которых ненавидели как северные, так и южные вьетнамцы. В Ираке американцы проигнорировали религиозное разделение. А все потому, считает Чуа, что Америка считает себя демократическим государством, в котором все различия смазываются общей сущностью: афроамериканцы, мигранты из Китая, этнические итальянцы и т. д. в первую очередь американцы. Как отмечает Чуа, это скорее миф, чем реальность. Трайбализм существует и внутри Америки, Трамп это понял и отлично на нем сыграл.
2018 год оказался переломным в жизни Чуа и ее мужа, но отнюдь не из-за книги. В том году Трамп представил к назначению в Верховный суд США судью Бретта Кавано. В сентябре Чуа написала статью в его поддержку, а чуть позже Кавано был обвинен в сексуальных домогательствах. Якобы, когда ему было 17 лет, он пытался изнасиловать 15-летнюю девушку. Разобраться, что произошло три с лишним десятка лет назад, оказалось невозможным. Кавано был утвержден сенатом. В разгар скандала многие отвернулись от него, но не Чуа – она продолжила его поддерживать. Одним из ее аргументов был тот факт, что ее собственная дочь когда-то работала в аппарате судьи Кавано.
История с Кавано изменила отношение к Чуа. Одни стали ее ненавидеть, другие избегали контактов, опасаясь осуждения со стороны большинства.
Ситуацию усугубил скандал с ее мужем. Дом супругов был чем-то вроде салона: там собирались студенты, судьи, писатели и телепродюсеры, чтобы за бокалом и закуской порассуждать на животрепещущие темы, а заодно и завести полезные знакомства, пишет The New Yorker. Но весной 2018 г. Рубенфельда обвинили в том, что во время таких вечеринок он приставал к ученикам. После внутреннего расследования он был в 2020 г. на два года отстранен от преподавания без сохранения заработной платы – одно из самых суровых наказаний, которые может получить штатный профессор Йеля. Рубенфельд все обвинения отрицает.
В ходе расследования изучались и обвинения в адрес Чуа – якобы она злоупотребляла выпивкой на вечеринках и говорила студентам оскорбительные вещи. Чуа действительно бывала чересчур откровенна, рассказывал The New Yorker один из посещавших ее вечера студентов. Например, могла рассказывать подробности личной жизни других профессоров или известных юристов и судей. А как-то поведала о странных сексуальных пристрастиях ее бывшего бойфренда. «Одна из моих ошибок – я выражаюсь чересчур прямо и спонтанно, – написала Чуа в ответ на журналистский запрос издания. – Иногда говорю что-то глупое, чтобы заполнить неловкое молчание. Я пытаюсь измениться».
В итоге Чуа в 2019 г. выплатила денежный штраф университету и обещала не приглашать студентов к себе домой или куда-нибудь еще, чтобы вместе выпить.
Рейтинг одобрения курса Чуа прошедшими его студентами необычайно высок – 98%, отмечает FT. Студент Йеля рассказывал The New Yorker, что это привлекло его и он решил записаться на курс Чуа в начале 2020 г. «Но когда я упомянул об этом, [реакция окружающих] была как будто я собираюсь учиться у Гитлера Холокосту». Он все равно пошел на курс, но остерегался говорить об этом окружающим.
В апреле этого года среди студентов Йеля стал гулять pdf-файл, озаглавленный «Хронология событий». Он был сделан как копия уголовного дела. В нем говорилось, что как минимум трое студентов приходили в дом Чуа, выпивали и знакомились с федеральными судьями, чтобы те присмотрелись, кого взять в будущем на работу. И все это в разгар пандемии. История выплеснулась на страницы федеральных изданий – о ней писали The New York Times, Fox News, Slate, New York Post. Чуа сдавала позиции по одной. Сначала уверяла, что не было никаких гостей. Потом признала, что заходила парочка студентов, но алкоголь не употребляли. Наконец, что было вино, но никакие судьи не приезжали, а гости сидели в нескольких метрах друг от друга в гостиной с распахнутыми окнами. В итоге Чуа пришлось обещать деканату, что в новом учебном году она не станет набирать группу первокурсников.
Недавно Чуа призналась FT, что иногда чувствует себя настолько подавленной, что едва может встать с постели. Затем проявляется ее естественный оптимизм. «[Прежде] я была занята работой в различных комитетах и важными административными делами, а теперь все закончилось. Теперь у меня есть время, чтобы читать романы». К тому же у нее есть замыслы еще нескольких книг, одну из которых она думает назвать «Рассказ об отверженности и униженности: самая счастливая жизнь на свете». Что же, тигр авторитарен и поэтому обречен на одиночество, писала она в своей книге о матери-тигрице. Даже когда ее собственная мать поинтересовалась, не слишком ли Чуа строга с дочерьми, она ответила: «Я придерживаюсь китайского пути. Он работает лучше. И мне наплевать, что никто меня не поддерживает. Вам промыли мозги ваши западные друзья».