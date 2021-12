У автора скандальной книги о «матери-тигрице»​ Эми Чуа неприятности

Когда в 2014 г. вышла очередная книга, написанная Чуа в соавторстве с мужем, от нее ожидали скандальных откровений. И Чуа не подвела. «Тройной набор: как три неожиданные черты объясняют взлет и падение культурных групп» (The Triple Package: How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups) анализирует причины, почему некоторые религиозные и этнические группы намного более успешны, чем другие. А точнее, почему в США мормоны, кубинские мигранты, американцы нигерийского происхождения, американцы индийского происхождения, американцы китайского происхождения, американские евреи, американцы иранского происхождения и американцы ливанского происхождения обычно успешнее и богаче, чем остальные. По мнению супругов (каждый из которых представляет одну из вышеперечисленных групп), дело в «тройном наборе». Во-первых, свойственный этим группам комплекс превосходства. Во-вторых, чувство неуверенности в своем положении в обществе и в завтрашнем дне. В-третьих, самоконтроль. Чуа приводит в пример стэнфордский зефирный эксперимент. Детям предлагали съесть что-то вкусное прямо сейчас или повременить 15 минут и получить вдвое больше угощения. Точно так же представители восьми перечисленных групп более терпеливы и готовы жертвовать сиюминутным удовольствием ради долгосрочного результата. В Америке с ее больным вопросом расизма книга буквально взорвала общество.