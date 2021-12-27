Конституционной суд защитил зеков от равного доступа к телевизору

КС в отказном определении отметил, что не видит оснований для принятия жалобы к рассмотрению, поскольку оспариваемые нормы «не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя». Лишение свободы выступает в качестве наиболее строгой из всех возможных сейчас мер наказания, потому и предполагает большое количество ограничений, указал КС в определении. Но просмотр телепередач может осуществляться в свободные от работы часы, включая личное время, отметил суд: «Это должно быть учтено и в распорядке дня конкретного исправительного учреждения, который, хотя и устанавливается с учетом местных особенностей, не может ухудшать положение осужденных по сравнению с нормативно установленными гарантиями». При этом проверка условий отбывания наказания в конкретном учреждении не находится в компетенции КС.