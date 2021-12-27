Конституционной суд защитил зеков от равного доступа к телевизору

Конституционной суд защитил зеков от равного доступа к телевизоруУбийца, грабитель и насильник пытался доказать, что правила доступа к информации в колониях должны быть едины
Исправительные учреждения могут самостоятельно устанавливать разные режимы дня и отдыха, решил Конституционный суд (КС). В КС с жалобой обратился 46-летний Сергей Рэскоалэ, который последние 17 лет отбывает наказание в колонии № 2 в Соликамске, в 220 км от Перми. В 2004 г. 29-летний Рэскоалэ единогласным вердиктом присяжных был признан виновным и получил пожизненное за убийство двух женщин, а до этого он уже был осужден за кражу, групповое изнасилование и разбой. На момент получения пожизненного срока Рэскоалэ уже провел за решеткой 10 лет.
Он содержится в исправительной колонии самого строгого – особого режима. Во всех колониях установлено три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие. Строгие условия предполагают меньшее число свиданий, а также усиленный контроль за действиями заключенных. Рэскоалэ пожаловался в КС, что сотрудники колонии ввели «цензуру на просмотр новостных, развлекательных телепередач и кинофильмов» из неприязненных отношений «по социальному признаку отбывания уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы». Также, по его мнению, дискриминация осуществлялась по другим признакам: осужденным к отбыванию наказания в строгих условиях разрешено смотреть телевизор час в сутки (с 19.00 до 20.00), осужденным в обычных условиях – 2 часа 40 минут (с 19.00 до 21.40).
«С учетом рекламы осужденные, особенно на строгих условиях содержания, не могут посмотреть полноценно ни один из сериалов, ни одну из передач или кинофильмов, – пожаловался в высший суд Рэскоалэ. – А в новогодние, праздничные дни осужденные лишены просмотра телевизора». Отдельно заявитель отметил, что администрация учреждения отказалась транслировать чемпионат мира по футболу 2018 г.
Суды двух инстанций, в которые обращался Рэскоалэ, посчитали временной промежуток просмотра телевизора в один час обоснованным и не увидели нарушений в отборе администрацией передач. Направить кассационную жалобу на решения осужденный не успел и сообщил КС, что исчерпал иные внутригосударственные средства судебной защиты. В распорядке колонии Рэскоалэ увидел нарушения ч. 3 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса (режим в исправительных учреждениях), ч. 2 ст. 94 (просмотр осужденными кинофильмов и телепередач), ч. 1 ст. 109 (воспитательная работа с осужденными) и ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (основные методы воспитательной работы с осужденными).
КС в отказном определении отметил, что не видит оснований для принятия жалобы к рассмотрению, поскольку оспариваемые нормы «не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя». Лишение свободы выступает в качестве наиболее строгой из всех возможных сейчас мер наказания, потому и предполагает большое количество ограничений, указал КС в определении. Но просмотр телепередач может осуществляться в свободные от работы часы, включая личное время, отметил суд: «Это должно быть учтено и в распорядке дня конкретного исправительного учреждения, который, хотя и устанавливается с учетом местных особенностей, не может ухудшать положение осужденных по сравнению с нормативно установленными гарантиями». При этом проверка условий отбывания наказания в конкретном учреждении не находится в компетенции КС.
Сами по себе оспоренные нормы Конституцию не нарушают, но ими часто злоупотребляют, отмечает бывший заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Коми Эрнест Мезак. «В результате установленный [в колонии] режим сам по себе начинает унижать достоинство заключенных. Например, в штрафных изоляторах колоний любят вводить практику подъема в пять утра», – отмечает он. Юрист организации «Русь сидящая» (признана НКО-иноагентом) Ольга Подоплелова также говорит, что распорядок дня утверждается администрацией исправительного учреждения на ее усмотрение.