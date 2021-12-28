Россия выиграла мировую гонку по производству вакцин

Лучшей новостью оставшегося в далеком прошлом 2020 года было создание вакцин от коронавируса: по самым оптимистичным прогнозам экспертов, они должны были появиться не раньше лета 2021 г. На конец этого года в России зарегистрировано пять вакцин для взрослых: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак» и даже одна для подростков – «Спутник М». Все они отечественные. Ни одну иностранную вакцину за год на рынок так и не допустили, хотя претенденты были, например от китайской компании CanSino.