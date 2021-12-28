Россия выиграла мировую гонку по производству вакцин

Россия выиграла мировую гонку по производству вакцинНо пока страна отстает по уровню коллективного иммунитета
Лучшей новостью оставшегося в далеком прошлом 2020 года было создание вакцин от коронавируса: по самым оптимистичным прогнозам экспертов, они должны были появиться не раньше лета 2021 г. На конец этого года в России зарегистрировано пять вакцин для взрослых: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак» и даже одна для подростков – «Спутник М». Все они отечественные. Ни одну иностранную вакцину за год на рынок так и не допустили, хотя претенденты были, например от китайской компании CanSino.
Несмотря на то что российская вакцина появилась одной из первых в мире, а выбор препаратов разнообразен, по числу привитых наша страна занимает лишь 92-е место с показателем 44,6% полностью вакцинированного населения. Ее опережают государства с самыми разными политическими режимами, экономиками и размерами территорий – от КНР (87% населения привито) и Турции (65%) до США (63%) и Гондураса (48%), следует из данных проекта Our World in Data, исследовательская команда которого базируется в Оксфордском университете.
За год отношение россиян к прививкам от коронавируса изменилось в лучшую сторону, следует из опросов ВЦИОМ. В декабре 2020 г. лишь 38% опрошенных россиян собирались сделать прививку, большинство же респондентов (52%) выступали против вакцинации. К концу 2021 г. число противников вакцинации сократилось до 29% опрошенных. А те, кто собирался привиться, вероятно, сделали это: 42% опрошенных заявили, что вакцинировались. При этом появилась новая группа людей (27% респондентов), которые не против прививки, но по какой-то причине пока не сделали ее, показал декабрьский опрос ВЦИОМ с той же выборкой.
304 218 человек
умерло от ковида за время пандемии
На 24 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг отметки 60,4%, сообщал федеральный оперштаб. Этот показатель включает в себя как привитых, так и переболевших. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце декабря расценивал этот уровень как низкий и рассчитывал на достижение популяционного иммунитета в 80% в конце I квартала – во II квартале 2022 г. Возможно, позже власти увеличат этот показатель до 90% и выше.
При этом власти пока явно не готовы идти на радикальные методы навязывания вакцинации от ковида, какие бы целевые показатели ни ставили врачи. Путин не раз говорил, что достигать достаточного уровня вакцинации можно убеждением и грамотной аргументацией. Но, судя по анализу статистики, разъяснительная работа и даже «плюшки», например розыгрыш квартир и подарков от властей, пока не стали для россиян очевидным триггером, стимулирующим к прививкам. Двигателем становится страх, прежде всего перед самим заболеванием.
Данные Our World in Data и сайта «Стопкоронавирус.рф» показывают, что число привитых росло плавно, параллельно начинающимся волнам коронавируса. Первый такой подъем, когда люди пошли делать прививки, произошел 28 июня. Тогда с майских 8000–9000 заболевших в сутки показатель подскочил до 21 700 новых случаев в сутки. К окончанию волны в сентябре интенсивность вакцинации первым компонентом спала. Второй подъем интереса россиян к прививкам пришелся на 15 октября. К тому моменту заболеваемость достигла 32 300 новых случаев в сутки по сравнению с 17 000–18 000 в сутки в сентябре. Удвоение показателей заболеваемости вместе с неизбежно растущим числом погибших заставляет людей прививаться.
По подсчетам «Ведомостей», число умерших в России только с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г. превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 г. А основной вклад в сверхсмертность сделал ковид и нежелание прививаться, считают демографы.