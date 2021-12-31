Как политики всего мира пытались победить COVID-19

Положение премьера Великобритании Бориса Джонсона в конце года пошатнулось после того, как стало известно о проведенной им год назад в своей резиденции рождественской вечеринке в разгар локдауна. Его соотечественники, которым закрыли пабы, естественно, возмущены, не говоря о том, какой подарок такие новости дают противникам прививок. Политики вынуждены все более учитывать вызванные пандемией протестные настроения. Тот же Байден обещает, что вызванные штаммом «омикрон» ограничения не будут такими жесткими, как в первые месяцы пандемии в 2020 г. Теперь надежды связываются не только с вакцинацией, но и с тем, что «омикрон» может оказаться последним опасным штаммом. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, убежден, что такой сценарий мало реалистичен: «Нельзя полностью исключать вероятность того, что появится более заразный штамм или штамм, вызывающий более высокую летальность».