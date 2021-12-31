Как политики всего мира пытались победить COVID-19

Как политики всего мира пытались победить COVID-19Усталость от противоэпидемических мер растет повсюду
Объявляя в январе 2021 г. о мерах по борьбе с COVID-19, президент США Джо Байден заявил, что при соблюдении необходимых мер для победы над пандемией потребуются месяцы. 4 июля, поздравляя американцев с Днем независимости, Байден заметил, что страна «как никогда близка к провозглашению независимости от смертельного вируса». В этот момент США почти выполнили намеченные планы вакцинации – к этой дате было привито 67% американцев при плане 70%. Но стремительное распространение штамма «дельта» отодвинуло победу над коронавирусом и в США, и во всем мире на более отдаленное будущее. А появившийся в декабре новый штамм «омикрон» отодвинул это будущее еще дальше.
Байден и другие мировые лидеры связывали свои надежды с вакцинацией. В разных странах она шла с разной скоростью. Причем если в России к осени о низких темпах вакцинации стали говорить и официальные лица, то были страны, прежде всего Израиль, а также ОАЭ, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, где профилактические меры (и наказания за их нарушение) проводились в жизнь неукоснительно. Но и эти страны не избежали масштабных новых волн болезни – правда, радикально снизив при этом смертность. В том же Израиле после распространения штамма «омикрон» в декабре началась вакцинация уязвимых групп уже четвертой дозой прививки. Пока модифицированных под «омикрон» вакцин не создано, ревакцинация идет имеющимися препаратами, пояснил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
В войне с коронавирусом во многих странах решились применить новое оружие – ограничение прав непривитых граждан, отличить которых от привитых предполагается с помощью разных электронных документов, именуемых где-то «зелеными паспортами», а где-то QR-кодами. Эта мера задумывалась как более мягкая, чем разрушительные для малого и среднего бизнеса локдауны. Но она вызвала ожесточенное сопротивление больших групп населения во многих странах ЕС, Великобритании, США. Направленные против новых локдаунов и сертификатов здоровья митинги и сопровождающие их беспорядки пока нигде не привели прямо к падению правительств. Но политическое значение коронавируса становится все больше. Беда к политику может прийти не только за то, что он плохо справляется с управлением медициной.
Положение премьера Великобритании Бориса Джонсона в конце года пошатнулось после того, как стало известно о проведенной им год назад в своей резиденции рождественской вечеринке в разгар локдауна. Его соотечественники, которым закрыли пабы, естественно, возмущены, не говоря о том, какой подарок такие новости дают противникам прививок. Политики вынуждены все более учитывать вызванные пандемией протестные настроения. Тот же Байден обещает, что вызванные штаммом «омикрон» ограничения не будут такими жесткими, как в первые месяцы пандемии в 2020 г. Теперь надежды связываются не только с вакцинацией, но и с тем, что «омикрон» может оказаться последним опасным штаммом. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, убежден, что такой сценарий мало реалистичен: «Нельзя полностью исключать вероятность того, что появится более заразный штамм или штамм, вызывающий более высокую летальность».
Особняком на фоне пандемии, в борьбе с которой провалились и авторитарные, и теократические, и демократические режимы, стоит Китайская Народная Республика. Но ее подход, когда при обнаружении даже единичных случаев заболевания на сверхжесткий карантин отправляются многомиллионные агломерации, в каком-то смысле смогла повторить лишь одна соседняя страна – Корейская Народно-Демократическая Республика, которая герметично закрылась от внешнего мира. Способность Китая вести такую политику без видимых признаков серьезного внутреннего социального напряжения должна заставить задуматься тех, кто предрекает его поражение в конфронтации с США.