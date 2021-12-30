Россия может не прислушаться к мнению ЕСПЧ по приостановке ликвидации «Мемориала»

Согласно требованию ЕСПЧ, решение российских судов не должно выполняться до вынесения Страсбургом постановления по первой жалобе на принятый в 2012 г. закон об НКО-иноагентах. Эту жалобу в ЕСПЧ подали еще в 2013 г. 11 российских организаций. Заявителями по ней выступали в том числе оба «Мемориала», которые уже тогда были признаны иноагентами. В 2020 г. эти две НКО самостоятельно обжаловали в Страсбурге штрафы, назначенные им в 2019–2020 гг. по законодательству об иноагентах (в том числе из-за отсутствия соответствующей маркировки).