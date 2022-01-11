Создательница оксфордской вакцины призывает готовиться к следующим пандемиям

Авторы в основном придерживаются хронологии, рассказ начинается с Нового года – 2020 и заканчивается весной 2021 г., когда оксфордскую вакцину получили сотни миллионов людей. А одна из главных задач книги, по словам авторов, – убедить противников вакцинации, что преимущества перевешивают риски и что, несмотря на спешку, проблема безопасности не была забыта. Собственно, Грин начинает повествование как раз с этого. В августе 2020 г. она с дочерью и друзьями уехала в кемпинг, чтобы хоть немного отдохнуть от гонки на работе. Стоя в очереди за пиццей, она услышала, как одна женщина рассуждает о вакцине: «Меня беспокоит, что мы не знаем, что они добавили в нее: может, ртуть и другие токсичные вещества!» Грин решила проигнорировать эти слова, в конце концов, она была в отпуске. Но не смогла. Она вздохнула и вступила в разговор: «Я могу сказать, что в вакцине. Ведь это мы ее сделали». Это был момент, когда стало понятно, что ученые должны выйти к народу и объясниться, – так родилась книга.