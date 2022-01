Создательница оксфордской вакцины призывает готовиться к следующим пандемиям

В списке лучших научных книг 2021 г., составленном The Guardian, большинство трудов посвящено медицине – что, впрочем, неудивительно. Книгу «Ваксеры» (Vaxxers) можно смело считать среди них самой актуальной. Это производственный роман о том, как создавалась вакцина Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Авторы – непосредственные участники событий. Сара Гилберт и ее коллега Кэтрин Грин, разработавшие препарат в предельно сжатые сроки, по очереди ведут рассказ. Они изо всех сил стараются убедить читателя, что за вакциной стоит не большая фармкомпания, а два обычных человека, отмечает The Guardian. Правда, сетует Financial Time (FT), при этом обойдены вниманием несколько человек, сыгравших ключевую роль. Например, профессор медицины из Оксфорда Джон Белл, руководитель отдела исследований биофармацевтических препаратов AstraZeneca, и глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингэм. Деловые аспекты упоминаются вскользь. Например, деятельность Vaccitech – структуры при Оксфорде, которая лицензировала интеллектуальную собственность на вакцину. До сентября прошлого года Гилберт была ее неисполнительным директором.