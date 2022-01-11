Создательница оксфордской вакцины призывает готовиться к следующим пандемиям

Создательница оксфордской вакцины призывает готовиться к следующим пандемиямСара Гилберт не исключает, что они будут «еще хуже, чем COVID-19»
В списке лучших научных книг 2021 г., составленном The Guardian, большинство трудов посвящено медицине – что, впрочем, неудивительно. Книгу «Ваксеры» (Vaxxers) можно смело считать среди них самой актуальной. Это производственный роман о том, как создавалась вакцина Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Авторы – непосредственные участники событий. Сара Гилберт и ее коллега Кэтрин Грин, разработавшие препарат в предельно сжатые сроки, по очереди ведут рассказ. Они изо всех сил стараются убедить читателя, что за вакциной стоит не большая фармкомпания, а два обычных человека, отмечает The Guardian. Правда, сетует Financial Time (FT), при этом обойдены вниманием несколько человек, сыгравших ключевую роль. Например, профессор медицины из Оксфорда Джон Белл, руководитель отдела исследований биофармацевтических препаратов AstraZeneca, и глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингэм. Деловые аспекты упоминаются вскользь. Например, деятельность Vaccitech – структуры при Оксфорде, которая лицензировала интеллектуальную собственность на вакцину. До сентября прошлого года Гилберт была ее неисполнительным директором.
Авторы в основном придерживаются хронологии, рассказ начинается с Нового года – 2020 и заканчивается весной 2021 г., когда оксфордскую вакцину получили сотни миллионов людей. А одна из главных задач книги, по словам авторов, – убедить противников вакцинации, что преимущества перевешивают риски и что, несмотря на спешку, проблема безопасности не была забыта. Собственно, Грин начинает повествование как раз с этого. В августе 2020 г. она с дочерью и друзьями уехала в кемпинг, чтобы хоть немного отдохнуть от гонки на работе. Стоя в очереди за пиццей, она услышала, как одна женщина рассуждает о вакцине: «Меня беспокоит, что мы не знаем, что они добавили в нее: может, ртуть и другие токсичные вещества!» Грин решила проигнорировать эти слова, в конце концов, она была в отпуске. Но не смогла. Она вздохнула и вступила в разговор: «Я могу сказать, что в вакцине. Ведь это мы ее сделали». Это был момент, когда стало понятно, что ученые должны выйти к народу и объясниться, – так родилась книга.
Но если идея книги пришла в голову Грин, то инициатор создания вакцины – Гилберт. 46-летняя Грин и 59-летняя Гилберт стали одними из самых узнаваемых ученых в мире. Грин – яркая, остроумная, а Гилберт терпеть не может публичности. Но вопреки этому, отмечает журнал GQ, Гилберт с ее броскими рыжими волосами и неизменными квадратными очками известна больше, чем Грин. Когда компания Mattel решила выпустить куклу Барби в образе одной из разработчиц вакцин, она выбрала именно Гилберт.