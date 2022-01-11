Омикрон убьет людей не меньше, чем прежние волны COVID-19

Заразность омикрона в полной мере ощутили на себе США. По данным агентства Reuters, за 10 января в США коронавирусом заразились рекордные 1,35 млн человек. Это на 350 000 человек больше, чем прошлый наивысший показатель от 3 января, когда за сутки заболели 1,03 млн человек. За последние три недели число инфицированных американцев возросло в 6 раз – для сравнения: 22 декабря 2021 г. заразилось всего 223 000 человек. В тот же период более чем вдвое выросло количество госпитализированных с коронавирусом. Reuters сообщает, что 10 января было зафиксировано 136 604 случая госпитализации, что также является рекордом, а 22 декабря было отмечено лишь около 66 000. Предыдущий рекорд по госпитализациям в США был поставлен в январе 2021 г., тогда за день в больницы отправился 132 051 человек. Всего же за время пандемии в США заразились 61,7 млн человек, из которых 842 300 скончались. Страна остается абсолютным мировым лидером по количеству зараженных и умерших от коронавируса.