Омикрон убьет людей не меньше, чем прежние волны COVID-19

Омикрон убьет людей не меньше, чем прежние волны COVID-19Более низкая смертность от нового штамма компенсируется чудовищной заразностью
Большая часть европейцев заразится новым штаммом коронавируса «омикрон» в течение полутора месяцев. С таким заявлением 11 января выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Как сообщил Клюге журналистам, американский Институт показателей здоровья и их оценки прогнозирует, что «более 50% населения [европейского] региона будет инфицировано омикроном в ближайшие 6–8 недель». Причиной этому является возросшая заразность штамма. Из-за мутации новая разновидность коронавируса теперь может поражать и тех, кто уже вакцинировался или переболел. Клюге поспешил добавить, что омикрон не делает прививки бесполезными. По его словам, все одобренные ВОЗ вакцины надежно защитят людей от тяжелого развития болезни и смерти. Однако большой проблемой является скорость, с которой омикрон распространяется, – в этом он значительно превосходит другие разновидности вируса. Представитель ВОЗ предупредил, что у стран, еще не затронутых омикроном, осталась последняя возможность подготовиться к его наступлению. Главными мерами по борьбе с новым штаммом Клюге назвал введение обязательного ношения масок в закрытых помещениях, скорейшую вакцинацию граждан, в том числе бустерами, а также изоляцию больных при первых признаках инфекции.
Заразность омикрона в полной мере ощутили на себе США. По данным агентства Reuters, за 10 января в США коронавирусом заразились рекордные 1,35 млн человек. Это на 350 000 человек больше, чем прошлый наивысший показатель от 3 января, когда за сутки заболели 1,03 млн человек. За последние три недели число инфицированных американцев возросло в 6 раз – для сравнения: 22 декабря 2021 г. заразилось всего 223 000 человек. В тот же период более чем вдвое выросло количество госпитализированных с коронавирусом. Reuters сообщает, что 10 января было зафиксировано 136 604 случая госпитализации, что также является рекордом, а 22 декабря было отмечено лишь около 66 000. Предыдущий рекорд по госпитализациям в США был поставлен в январе 2021 г., тогда за день в больницы отправился 132 051 человек. Всего же за время пандемии в США заразились 61,7 млн человек, из которых 842 300 скончались. Страна остается абсолютным мировым лидером по количеству зараженных и умерших от коронавируса.