Депутат Госдумы предложил увеличить время пребывания под знаком «Стоянка запрещена»Единороссам понравился опыт отмены обязательного техосмотра
Председатель комитета Госдумы по контролю, бывший начальник управления президента по внутренней политике Олег Морозов («Единая Россия») впечатлился отменой обязательного техосмотра для частного автотранспорта и в своих соцсетях попросил избирателей предложить аналогичные поправки в другие законы, прежде всего касающиеся владельцев автотранспорта. Морозов в качестве примера такой инициативы назвал увеличение времени пребывания под знаком «Стоянка запрещена» до 10–15 минут (сейчас – пять минут). По словам Морозова, его внимание на эту проблему обратил избиратель и пока он направил соответствующие запросы в органы ГИБДД за разъяснениями.
«Могут быть какие-то контраргументы, но кажется, что проблема решается росчерком пера», – пояснил «Ведомостям» депутат. «Ведомости» направили запрос в ГИБДД о том, поддерживают ли в ведомстве эту инициативу. В быту люди постоянно сталкиваются с «несуразными вещами», которые не потребуют «колоссальных усилий и денежных вливаний» для их исправления, говорит Морозов: «Пример с техосмотром очень показательный: мы несколько лет ходили вокруг этой темы, и столько было всяких «за» и «против», говорили, что повысится аварийность. А это была просто бюрократическая машина изъятия денег у людей, которая не решала никакой другой задачи», – считает Морозов.