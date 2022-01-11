Депутат Госдумы предложил увеличить время пребывания под знаком «Стоянка запрещена»

«Могут быть какие-то контраргументы, но кажется, что проблема решается росчерком пера», – пояснил «Ведомостям» депутат. «Ведомости» направили запрос в ГИБДД о том, поддерживают ли в ведомстве эту инициативу. В быту люди постоянно сталкиваются с «несуразными вещами», которые не потребуют «колоссальных усилий и денежных вливаний» для их исправления, говорит Морозов: «Пример с техосмотром очень показательный: мы несколько лет ходили вокруг этой темы, и столько было всяких «за» и «против», говорили, что повысится аварийность. А это была просто бюрократическая машина изъятия денег у людей, которая не решала никакой другой задачи», – считает Морозов.