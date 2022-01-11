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Депутат Госдумы предложил увеличить время пребывания под знаком «Стоянка запрещена»

Единороссам понравился опыт отмены обязательного техосмотра
Анна Нараева
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель комитета Госдумы по контролю, бывший начальник управления президента по внутренней политике Олег Морозов («Единая Россия») впечатлился отменой обязательного техосмотра для частного автотранспорта и в своих соцсетях попросил избирателей предложить аналогичные поправки в другие законы, прежде всего касающиеся владельцев автотранспорта. Морозов в качестве примера такой инициативы назвал увеличение времени пребывания под знаком «Стоянка запрещена» до 10–15 минут (сейчас – пять минут). По словам Морозова, его внимание на эту проблему обратил избиратель и пока он направил соответствующие запросы в органы ГИБДД за разъяснениями.

«Могут быть какие-то контраргументы, но кажется, что проблема решается росчерком пера», – пояснил «Ведомостям» депутат. «Ведомости» направили запрос в ГИБДД о том, поддерживают ли в ведомстве эту инициативу. В быту люди постоянно сталкиваются с «несуразными вещами», которые не потребуют «колоссальных усилий и денежных вливаний» для их исправления, говорит Морозов: «Пример с техосмотром очень показательный: мы несколько лет ходили вокруг этой темы, и столько было всяких «за» и «против», говорили, что повысится аварийность. А это была просто бюрократическая машина изъятия денег у людей, которая не решала никакой другой задачи», – считает Морозов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных