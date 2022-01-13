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Количество административных дел о бытовом насилии выросло на 12%

Суды по-прежнему назначают штрафы по нижней границе
Марина Царева
Количество административных дел о бытовом насилии выросло на 12% / Сергей Коньков / ТАСС

На фоне связанных с пандемией ограничений проблема бытового насилия в России только ухудшилась, следует из анализа статистики уголовных и административных дел, который провела специализирующаяся на этой теме юрист Дарьяна Грязнова. «Ведомости» ознакомились с исследованием, в котором на основе статистики судебного департамента Верховного суда (ВС) за первую половину 2021 г. (данные за весь год ВС представляет позже) говорится, что средний размер штрафов за преступления и правонарушения по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличился.

В 2021 г., говорится в исследовании, средний размер штрафа по статье о побоях (6.1.1. Кодекса об административных правонарушениях) составил 5346 руб. – это на 23 руб. больше, чем средний показатель в 2020 г. При этом, как подчеркивает Грязнова, в случае с бытовым насилием чаще всего применяется именно эта статья, но при вилке штрафа от 5000 до 30 000 руб. выбирается наказание ближе к нижней планке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных