Количество административных дел о бытовом насилии выросло на 12%Суды по-прежнему назначают штрафы по нижней границе
На фоне связанных с пандемией ограничений проблема бытового насилия в России только ухудшилась, следует из анализа статистики уголовных и административных дел, который провела специализирующаяся на этой теме юрист Дарьяна Грязнова. «Ведомости» ознакомились с исследованием, в котором на основе статистики судебного департамента Верховного суда (ВС) за первую половину 2021 г. (данные за весь год ВС представляет позже) говорится, что средний размер штрафов за преступления и правонарушения по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличился.
В 2021 г., говорится в исследовании, средний размер штрафа по статье о побоях (6.1.1. Кодекса об административных правонарушениях) составил 5346 руб. – это на 23 руб. больше, чем средний показатель в 2020 г. При этом, как подчеркивает Грязнова, в случае с бытовым насилием чаще всего применяется именно эта статья, но при вилке штрафа от 5000 до 30 000 руб. выбирается наказание ближе к нижней планке.