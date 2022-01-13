Количество административных дел о бытовом насилии выросло на 12%

В 2021 г., говорится в исследовании, средний размер штрафа по статье о побоях (6.1.1. Кодекса об административных правонарушениях) составил 5346 руб. – это на 23 руб. больше, чем средний показатель в 2020 г. При этом, как подчеркивает Грязнова, в случае с бытовым насилием чаще всего применяется именно эта статья, но при вилке штрафа от 5000 до 30 000 руб. выбирается наказание ближе к нижней планке.