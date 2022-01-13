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Конституционный суд запретил взыскивать с военных выплаченное им по ошибке довольствие

Контролировать начисление денег солдатам должны командиры
Марина Царева
Все военнослужащие должны разбираться в нормативно-правовых актах, но лишь в минимально установленном объеме / Андрей Гордеев / Ведомости

Конституционный суд (КС) принял первое в 2022 г. решение. В нем он встал на сторону заявителей – контрактников Гасанхана Умарсаидова (служил в Каспийске) и Андрея Кузьмина (служил в Красноярске и Новосибирской области), оспаривавших конституционность норм законодательства, которые позволяли взыскивать с военнослужащих средства, начисленные из-за ошибки командира.

В январе 2016 г. Умарсаидову установили 20%-ную надбавку за особые условия службы – за руководство подразделением. Спустя три года командир части надбавку отменил, выяснив, что платили ее по ошибке. За это время контрактник успел получить дополнительно 114 000 руб. Кузьмин же получал дополнительное денежное довольствие за прохождение службы по контракту в районах Крайнего Севера и работу со сведениями, составляющими гостайну. Из-за того что его часть была передислоцирована, право на надбавки с сентября 2012 г. у него исчезло, но руководство заметило это лишь через четыре года, в марте 2016 г., и после выплаты ему лишних 423 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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