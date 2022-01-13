Конституционный суд запретил взыскивать с военных выплаченное им по ошибке довольствие

В январе 2016 г. Умарсаидову установили 20%-ную надбавку за особые условия службы – за руководство подразделением. Спустя три года командир части надбавку отменил, выяснив, что платили ее по ошибке. За это время контрактник успел получить дополнительно 114 000 руб. Кузьмин же получал дополнительное денежное довольствие за прохождение службы по контракту в районах Крайнего Севера и работу со сведениями, составляющими гостайну. Из-за того что его часть была передислоцирована, право на надбавки с сентября 2012 г. у него исчезло, но руководство заметило это лишь через четыре года, в марте 2016 г., и после выплаты ему лишних 423 000 руб.