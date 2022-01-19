Как создавали и сейчас делают вакцину «КовиВак» на основе убитого вируса

Принцип действия «КовиВака»

«КовиВак» создан на основе цельного убитого вируса, который не способен размножаться и инфицировать, но формирует иммунитет. В вакцине представлены все антигены, которые находятся на поверхности вириона. Благодаря этому вырабатываются антитела ко всем антигенам, а не только к белку шипа S, но и ко всем другим белкам, которые есть на поверхности коронавируса.



По итогам первой и второй фаз клинических исследований на нескольких сотнях добровольцев (где изучают переносимость, безопасность и иммуногенность) «КовиВак» показывает эффективность более 80%. Третья, заключительная фаза клинических испытаний еще идет и должна закончиться 30 декабря 2022 г. В ходе нее действие препарата проверят на добровольцах старше 60 лет. Также станет понятно, нужно ли людям с ослабленной реакцией иммунной системы введение трех доз вакцины.