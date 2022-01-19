Выбор вуза зависит от социально-экономического статуса абитуриента

Данные показали, что школьники, родители которых имеют высшее образование, в среднем на 4–5 баллов (из 100) лучше сдают ЕГЭ, чем дети, у которых родители не окончили вузы. Также лучше сдают ЕГЭ дети из полных семей. Аналогичная зависимость обнаружилась при сопоставлении результатов ЕГЭ с уровнем дохода семьи. Разница в среднем составляла те же 4–5 баллов в пользу более обеспеченных абитуриентов. Но, например, английский язык дети из семей с достатком сдавали в среднем на 17 баллов лучше, а вот по географии выше балл был у школьников из бедных семей.