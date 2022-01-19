Выбор вуза зависит от социально-экономического статуса абитуриента

Выбор вуза зависит от социально-экономического статуса абитуриентаУниверситеты не работают на сглаживание неравенства, считают эксперты ВШЭ
Несмотря на ЕГЭ, который теоретически дает школьнику шанс на поступление в любой университет, абитуриенты распределяются по вузам разного уровня в соответствии с социально-экономическим статусом своей семьи, говорится в «Мониторинге экономики образования», подготовленном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ). «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Как отмечают эксперты ВШЭ, качество образования в российских вузах сильно различается, а разрыв увеличивается в том числе благодаря государственным проектам, нацеленным на повышение конкурентоспособности учебных заведений (например, проект «5–100», программа «Приоритет-2030», которые направлены на формирование пула прогрессивных университетов). А из-за увеличения разрыва между сильными и слабыми вузами заметнее становится расслоение общества, делают вывод авторы мониторинга.
В рамках исследования ВШЭ в 2020–2021 гг. было опрошено 19 176 студентов-очников из всех федеральных округов. Большинство из них (97%) поступили в государственные вузы. 28% от всех респондентов являются студентами ведущих вузов и крупных региональных заведений. 71% – бюджетники. Исследователей при проведении опроса интересовали факторы, напрямую не отражающие способности абитуриента: образование родителей, материальный и культурный капитал семьи, тип оконченной студентом школы.
Данные показали, что школьники, родители которых имеют высшее образование, в среднем на 4–5 баллов (из 100) лучше сдают ЕГЭ, чем дети, у которых родители не окончили вузы. Также лучше сдают ЕГЭ дети из полных семей. Аналогичная зависимость обнаружилась при сопоставлении результатов ЕГЭ с уровнем дохода семьи. Разница в среднем составляла те же 4–5 баллов в пользу более обеспеченных абитуриентов. Но, например, английский язык дети из семей с достатком сдавали в среднем на 17 баллов лучше, а вот по географии выше балл был у школьников из бедных семей.
Сравнение параметров семьи с выбором вузов показало, что дети из семей с высоким доходом и с образованными родителями выбирают престижные вузы. Например, в МГУ и СПбГУ учится 73% студентов, у которых мать имеет высшее образование, 68% таких очников – в вузах проекта «5–100», и 62% – в целом в ведущих вузах. К ним эксперты ВШЭ относят вузы из Ассоциации ведущих университетов, ассоциации «Глобальные университеты», федеральные и научно-исследовательские университеты, вузы – участники проекта «5–100». Примерно так же распределяются студенты, чьи отцы окончили вуз. Из семей с высоким уровнем дохода оказалось 68,4% опрошенных студентов МГУ и СПбГУ, 59,5% учащихся вузов проекта «5–100» и 58% студентов ведущих вузов страны.
В итоге выпускники престижных вузов нацеливаются на работу с высоким уровнем дохода, подтверждая и повышая социально-экономический статус, а выпускники обычных вузов зачастую остаются на уровне своей семьи, делают вывод исследователи.
Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что социально-экономическое неравенство студентов вузов будет нивелировано благодаря развитию системы среднего профессионального образования. Последние три года показывают тенденцию, что все больше выпускников школ уходит в колледжи, сейчас это почти 50% от окончивших 9-й и 11-й классы, говорит Абанкина.
В избавлении от образовательного неравенства заинтересовано государство, поскольку оно вредно для страны, говорит доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. Для борьбы с ним нужно не только повышение уровня региональных вузов, на что может уйти 10–15 лет, но и выравнивание доходов населения в разных субъектах Федерации, отмечает эксперт.
Представитель Минобрнауки не ответил на запрос «Ведомостей».
В МГУ поступают абитуриенты с разным социально-экономическим бэкграундом и вуз поддерживает нуждающихся, среди которых и студенты из удаленных регионов, и молодые семьи, заверил «Ведомости» замдекана философского факультета МГУ Игорь Крупник. К примеру, напомнил он, вуз обеспечивает общежитием всех студентов. По его словам, пандемия создает больше возможностей для выпускников школ из регионов, так как вузы проводят зачисление в онлайн-режиме, не требуя присутствия абитуриентов, что тоже отчасти помогает сгладить неравенство среди студентов.
Раз у абитуриентов появляются барьеры из-за социального неравенства при поступлении в вуз, то проблему нужно обсуждать, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.