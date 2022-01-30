Россиянки хотят вернуть опеку над детьми через Комитет министров Совета Европы

Всего за последние 13 лет ЕСПЧ вынес 10 постановлений, признав нарушенными права заявителей на семейную жизнь, гарантированные ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Их истории во многом похожи. Юсупова после развода с мужем в сентябре 2007 г. продолжала жить со своим сыном в Грозном. В августе 2011 г. родственник ее бывшего супруга попросил забрать ребенка на несколько дней, чтобы тот смог увидеться с приехавшим из Москвы отцом, и с тех пор заявительница не видела сына. Юсупова обратилась в Октябрьский районный суд Грозного, который в 2012 г. постановил «изъять» ребенка у отца. Выполнять это решение мужчина отказался. Тогда приставы Чеченской республики возбудили исполнительное производство, которое не дало никаких результатов. С момента расставания Юсупова видела сына лишь один раз – уже 14-летним в августе 2021 г. Во время встречи он сказал ей, что за это время не посещал никаких образовательных или медицинских учреждений.