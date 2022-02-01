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Олимпийцы завозят COVID в Пекин

Число заболевших среди участников Игр почти сравнялось со всем Китаем
Илья Лакстыгал
Властям КНР, вполне возможно, придется пересмотреть привычные меры сдерживания инфекции / Tyrone Siu / Reuters

За четыре дня до начала зимней Олимпиады – 2022 в Пекине во всем материковом Китае среди 1,4 млрд граждан страны зафиксировано 40 новых «локальных» выявленных случаев коронавируса по сравнению с 54 случаями днем ранее, следует из опубликованной 31 января статистики Госкомитета по делам здравоохранения КНР. 24 случая зафиксированы в восточной провинции Чжэцзян, 11 – в закрытом на карантин 13,9-миллионном мегаполисе Тяньцзинь, три – в самом Пекине (население – 21,5 млн человек) и по одному в провинциях Хэйлунцзян (граничит с российским Дальним Востоком) и Хэнань в Центральном Китае. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, а общее число погибших остается неизменным на уровне 4636 человек уже более года. Для сравнения: по данным российского оперштаба, меньше, чем во всем Китае, новых случаев COVID-19, по данным на 31 января, было лишь в малонаселенных районах – на Чукотке (19 случаев) и в Еврейской АО (19). В России в целом было зафиксировано 124 070 новых случаев при 621 летальном исходе.

В то же время к 40 «локальным» случаям прибавилось 37 заражений из 1252 лиц, прибывших 30 января на Игры в китайскую столицу, включая 12 иностранных атлетов, чье гражданство не разглашается, подтверждают в пресс-службе оргкомитета Игр. Днем ранее в Китае выявили 34 случая коронавируса, связанных с Олимпиадой, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Таким образом, хотя местные темпы прироста конца января стали снижаться (13 января было зафиксировано 163 заражения) и вновь вернулись к октябрьским значениям, основной угрозой могут стать завозные случаи, число которых уже сравнялось с местными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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