Олимпийцы завозят COVID в Пекин

За четыре дня до начала зимней Олимпиады – 2022 в Пекине во всем материковом Китае среди 1,4 млрд граждан страны зафиксировано 40 новых «локальных» выявленных случаев коронавируса по сравнению с 54 случаями днем ранее, следует из опубликованной 31 января статистики Госкомитета по делам здравоохранения КНР. 24 случая зафиксированы в восточной провинции Чжэцзян, 11 – в закрытом на карантин 13,9-миллионном мегаполисе Тяньцзинь, три – в самом Пекине (население – 21,5 млн человек) и по одному в провинциях Хэйлунцзян (граничит с российским Дальним Востоком) и Хэнань в Центральном Китае. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, а общее число погибших остается неизменным на уровне 4636 человек уже более года. Для сравнения: по данным российского оперштаба, меньше, чем во всем Китае, новых случаев COVID-19, по данным на 31 января, было лишь в малонаселенных районах – на Чукотке (19 случаев) и в Еврейской АО (19). В России в целом было зафиксировано 124 070 новых случаев при 621 летальном исходе.