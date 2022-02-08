Конституционный суд защитил единственное жилье от банкротства банков

Причиной принятия такого постановления КС стало то, что нарушенными оказались не только имущественные права заявителя, но и его конституционное право на жилье, объясняет руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев групп» Юлия Литовцева. Прежде КС неоднократно указывал, что ограничить имущественный иммунитет можно только при обеспечении гражданина другой жилплощадью, напоминает юрист. Оспаривание сделок, совершенных незадолго до банкротства или санации банков, имеет массовый характер, говорит партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. «Некорректное использование вновь созданного института», по его мнению, может привести к злоупотреблению правом рядом лиц «и получению ими преимущественного удовлетворения своего требования за счет средств кредиторов». Юрист также отметил, что, как указал КС, «недопустимо оспаривать подобные сделки только по «объективным» основаниям, не выясняя историю наделения иммунитетом конкретного жилья».