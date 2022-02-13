В пандемию вузы стали меньше зарабатывать

Схожая картина наблюдается в целом по стране, делают выводы исследователи ВШЭ. Самый сильный рост общих доходов вузов за три года, несмотря на уменьшение внебюджетных поступлений, зафиксирован в регионах Уральского федерального округа (20%), Северо-Кавказского ФО (13,6%), Северо-Западного ФО (13,5%), Центрального ФО за вычетом Москвы (7,7%). Меньше всего выросли доходы вузов Приволжского ФО (2%) и Сибирского ФО (0,2%). В Дальневосточном и Южном ФО доходы вузов с учетом инфляции сократились в 2020 г. – на 1,8% и на 25% соответственно, а внебюджетные доходы – более чем на 12%. В среднем по российским вузам две самые большие статьи внебюджетных доходов – это оплата обучения и доход от научно-исследовательских разработок, говорит директор Центра финансово-экономических решений в области образования ВШЭ Кирилл Зиньковский. Падение внебюджетных поступлений в 2020 г. было ожидаемо в связи с тем, что из-за пандемии снизились доходы населения и, как следствие, уменьшился спрос на образовательные услуги, говорит он. Помимо платы за обучение, в том числе по программам дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, внебюджетные доходы вузов складываются также из выплат за организацию курсов и семинаров, отмечает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова: «Кроме того, это доходы от реализации собственных разработок вузов, а также средства от аренды помещений и спонсорские пожертвования, благотворительные взносы, международные образовательные гранты».