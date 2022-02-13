Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

В пандемию вузы стали меньше зарабатывать

Снижение собственных доходов вузов компенсировали средствами из бюджета
Анастасия Курилова
Падение внебюджетных поступлений в 2020 г. было ожидаемо в связи с тем, что из-за пандемии снизились доходы населения и, как следствие, уменьшился спрос на образовательные услуги / Андрей Гордеев / Ведомости

Падение внебюджетных доходов вузов в пандемию компенсируется вливаниями из государственного бюджета, говорится в исследовании экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), с которым ознакомились «Ведомости». Выводы сделаны на основе динамики доходов, предоставленной Минобрнауки по всем вузам России, а также из планов финансово-хозяйственной деятельности вузов за 2018–2020 гг. Исследование показало, что общие показатели финансирования вузов росли с 2018 по 2020 г. включительно. В частности, в течение трех лет объем бюджетных поступлений всем московским вузам вырос почти на 27% (с 78,3 млрд до 99,4 млрд руб.), а объем внебюджетных доходов вырос лишь на 5,4% (с 52,1 млрд до 54,9 млрд руб). С учетом инфляции внебюджетные доходы столичных вузов в 2020 г. показали проседание на 2,5%, а общий доход благодаря бюджетным вливаниям все равно оказался в плюсе на 9,5%, говорится в исследовании.

Схожая картина наблюдается в целом по стране, делают выводы исследователи ВШЭ. Самый сильный рост общих доходов вузов за три года, несмотря на уменьшение внебюджетных поступлений, зафиксирован в регионах Уральского федерального округа (20%), Северо-Кавказского ФО (13,6%), Северо-Западного ФО (13,5%), Центрального ФО за вычетом Москвы (7,7%). Меньше всего выросли доходы вузов Приволжского ФО (2%) и Сибирского ФО (0,2%). В Дальневосточном и Южном ФО доходы вузов с учетом инфляции сократились в 2020 г. – на 1,8% и на 25% соответственно, а внебюджетные доходы – более чем на 12%. В среднем по российским вузам две самые большие статьи внебюджетных доходов – это оплата обучения и доход от научно-исследовательских разработок, говорит директор Центра финансово-экономических решений в области образования ВШЭ Кирилл Зиньковский. Падение внебюджетных поступлений в 2020 г. было ожидаемо в связи с тем, что из-за пандемии снизились доходы населения и, как следствие, уменьшился спрос на образовательные услуги, говорит он. Помимо платы за обучение, в том числе по программам дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, внебюджетные доходы вузов складываются также из выплат за организацию курсов и семинаров, отмечает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова: «Кроме того, это доходы от реализации собственных разработок вузов, а также средства от аренды помещений и спонсорские пожертвования, благотворительные взносы, международные образовательные гранты».

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных