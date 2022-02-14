Медиков в России оправдывают в 38 раз чаще других

Медиков в России оправдывают в 38 раз чаще другихПрежде всего дела против них возбуждают из-за врачебных ошибок
Доля оправдательных приговоров по «медицинским» уголовным делам в 38 раз больше, чем по любым другим. Это следует из анализа приговоров в отношении медработников, проведенного адвокатом «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Александром Коршуновым, с которым ознакомились «Ведомости». В исследование вошли 159 находящихся в открытом доступе судебных актов, которые дошли до кассационной инстанции за 2020–2021 гг. В исследовании не учитывались приговоры, опубликованные с существенной частью изъятых данных, а также преступления коррупционной направленности, связанные с участием медиков в госзакупках, говорит Коршунов.
Большая часть приговоров (61%) была вынесена по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), что принято называть «врачебной ошибкой». 22,6% дел связаны со служебным подлогом (ст. 292 УК). Реже врачи привлекались к ответственности по статьям о халатности (ст. 293 УК), получении взятки (ст. 290 УК), неоказании помощи больному (ст. 124 УК) и оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК). Большинство приговоров обвинительные, говорится в исследовании, но медиков нередко оправдывают.
Всего медиков оправдывали в 2020–2021 гг. в 11,5% случаев, следует из данных «Актион медицины», а средняя доля оправдательных приговоров в России в это время составила 0,22 и 0,26% в 2020 г. и 2021 г. соответственно, сказано на сайте судебного департамента при Верховном суде (ВС). В пресс-службе и ВС «Ведомостям» сказали, что отдельной статистики о привлечении к ответственности медработников не ведут. Высокая доля оправдательных приговоров в этой сфере может быть связана с тем, что следователи и дознаватели видят в действиях медиков уголовно наказуемое преступление, опираясь на заключения экспертов, говорит руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова: «Но эксперты не всегда бывают правы, а видение ситуации с пострадавшими больными может быть двояким».
«Сама по себе жалоба [от потерпевшей стороны] – это определенный сигнал, просьба о помощи, и здесь очень важно разобраться в сути, в причинах проблемы, – говорил в интервью «Российской газете» в июле 2020 г. председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. – Люди теряют своих близких, попавших в силу определенных проблем со здоровьем в медицинское учреждение. Отчасти предсказуемо, что в такой ситуации первыми под удар попадают медики». Бастрыкин отмечал, что врачи действуют, как правило, корректно. По статистике «Актион медицины», в большинстве случаев фигурантами уголовных дел становились терапевты (31,4%), хирурги (19%), акушеры-гинекологи (13%), педиатры (8,5%) и анестезиологи-реаниматологи (6,5%). Главных врачей больниц к ответственности пытались привлечь в 3% случаев.
Врачи всегда «находились под прицелом» из-за резонанса связанных с медициной дел, говорит заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»), но такого давления, как перед пандемией, на них не было. Коронавирус заставил людей по-новому взглянуть на труд медицинских работников, отмечает она: «Пандемия серьезно изменила мнение населения и, надеюсь, мнение правоохранительных органов [о действиях врачей]». Ранее количество дел в отношении медиков росло, хотя они и не всегда доводятся до суда, соглашается заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). По его словам, в большинстве стран «существует понятие профессионального риска врачей – и за него должны отвечать страховые компании».
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева