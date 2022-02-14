Медиков в России оправдывают в 38 раз чаще других

Всего медиков оправдывали в 2020–2021 гг. в 11,5% случаев, следует из данных «Актион медицины», а средняя доля оправдательных приговоров в России в это время составила 0,22 и 0,26% в 2020 г. и 2021 г. соответственно, сказано на сайте судебного департамента при Верховном суде (ВС). В пресс-службе и ВС «Ведомостям» сказали, что отдельной статистики о привлечении к ответственности медработников не ведут. Высокая доля оправдательных приговоров в этой сфере может быть связана с тем, что следователи и дознаватели видят в действиях медиков уголовно наказуемое преступление, опираясь на заключения экспертов, говорит руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова: «Но эксперты не всегда бывают правы, а видение ситуации с пострадавшими больными может быть двояким».