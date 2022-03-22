Минобрнауки перестало требовать от ученых публикации в иностранных журналах

В новых условиях возрастает роль экспертизы, а в РАН, по словам Хохлова, насчитывается почти 5000 экспертов, готовых к работе. Для публикации в России есть база ведущих журналов Russian Science Citation Index (RSCI), которая составлялась РАН в течение нескольких лет, – сейчас туда входит 897 изданий, сообщил Хохлов. Статьи в них можно приравнивать к публикациям в журналах из международных баз данных Web of Science и Scopus. Вице-президент РАН добавил, что академия предлагает создать Российский академический издательский дом, который бы издавал научные журналы, обеспечивал их быстрый перевод на английский язык и размещал в открытом доступе. Фальков заявил о необходимости снижения «удельного веса библиометрических и наукометрических показателей в оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, прикладными и социогуманитарными исследованиями».