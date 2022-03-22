Минобрнауки перестало требовать от ученых публикации в иностранных журналах

Минобрнауки перестало требовать от ученых публикации в иностранных журналахЭто может снизить качество работы российских ученых, считают эксперты
Минобрнауки в течение года не будет учитывать наличие публикаций, индексируемых в международных базах данных, а также участие в зарубежных научных конференциях при оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, прикладными и социогуманитарными исследованиями. 21 марта министр образования и науки Валерий Фальков сообщил на встрече с ректорами вузов, что правительство России согласилось с таким предложением от министерства. «Мы не призываем отказываться от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus. Россия должна оставаться на фронтире мировой науки. Но нам нужно исходить из наших национальных интересов», – заявил Фальков.
Эта мера вынужденная, указал «Ведомостям» вице-президент РАН Алексей Хохлов. «Смысл в том, что в этом году временно не будут наказываться организации, которые не выполнят норматив по числу публикаций [в зарубежных журналах]. Но это не означает, что не надо публиковаться. Наоборот, в текущей ситуации это нужно делать, поскольку нужно показывать достижения российской науки на международном уровне», – отметил Хохлов. Он пояснил, что количество публикаций российских авторов в зарубежных журналах неизбежно снизится и помимо возможной настороженности рецензентов на это может повлиять техническая невозможность оплатить публикации в журналах открытого доступа.
Новые критерии научной эффективности – Национальную систему оценки результативности научных исследований и разработок – сейчас разрабатывает Минобрнауки совместно с экспертами. В числе наукометрических показателей помимо публикаций и докладов на международных конференциях есть доля статей в соавторстве с иностранными учеными, участие иностранных ученых в научных исследованиях и т. д. Представители вузов предложили включить в систему оценки использование результатов исследований в промышленности, совместные исследования с бизнес-компаниями, а также число зарегистрированных патентов. Критерием для прикладных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ может стать оценка уровней технологической готовности разработок, а также высокий уровень подготовки конструкторской документации, считает ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.
В новых условиях возрастает роль экспертизы, а в РАН, по словам Хохлова, насчитывается почти 5000 экспертов, готовых к работе. Для публикации в России есть база ведущих журналов Russian Science Citation Index (RSCI), которая составлялась РАН в течение нескольких лет, – сейчас туда входит 897 изданий, сообщил Хохлов. Статьи в них можно приравнивать к публикациям в журналах из международных баз данных Web of Science и Scopus. Вице-президент РАН добавил, что академия предлагает создать Российский академический издательский дом, который бы издавал научные журналы, обеспечивал их быстрый перевод на английский язык и размещал в открытом доступе. Фальков заявил о необходимости снижения «удельного веса библиометрических и наукометрических показателей в оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, прикладными и социогуманитарными исследованиями».
К публикации за рубежом допускались только качественные работы и мораторий на этот критерий оценки может привести к тому, что будет невыгодно делать серьезные статьи, опасается член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. Он опасается роста в России числа «мусорных» журналов, а также плагиата. Ведь заниматься серьезной современной наукой можно только внутри системы мирового научного сообщества, «импортозамещение» науки в принципе невозможно, считает Панчин: «Либо мировая наука, либо никакая».
Плюс оценки ученых по количеству публикаций в иностранных научных журналах есть – это продвижение брендов российских ученых, науки, вузов на международной арене, говорит и. о. ректора Государственного университета управления Владимир Строев. Отказ от показателя по индексируемым публикациям не закупорит российскую науку, уверен он, поскольку и российские научные журналы переводятся на иностранные языки.