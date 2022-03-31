Конституционный суд просят урегулировать практику признания граждан потерпевшими

Конституционный суд просят урегулировать практику признания граждан потерпевшимиС жалобой обратился Андрей Никитин, против которого, по его утверждению, сфальсифицировали уголовное дело
Конституционный суд России (КС) принял к рассмотрению жалобу на ч. 1 ст. 42 Уголовного процессуального кодекса (УПК), которая регулирует процедуру признания лица потерпевшим по делу. Заявитель пытается доказать, что фальсификация доказательств направлена не только против интересов государства, но затрагивает и интересы незаконно осужденного лица.
В КС обратился Андрей Никитин, который считает, что часть 1 статьи 42 УПК предоставляет право органам прокуратуры, следствия и суда «лишать гражданина России, осужденного по сфальсифицированному уголовному делу по особо тяжкой статье к лишению свободы и находящегося в колонии строгого режима, прав потерпевшего». «Ведомости» ознакомились с копией жалобы.
В октябре 2017 г. Никитин был осужден на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима (статья в жалобе не приводится). На протяжении четырех лет, с 2016 г., заявитель требовал возбудить уголовное дело в отношении следователей – он называл себя невиновным. В январе 2020 г. такое дело возбудили по ч. 3 ст. 303 УК (фальсификация доказательств по особо тяжкому преступлению). Через полгода, в июне 2020 г., Никитина признали по делу потерпевшим.
Но как только заявитель подал ходатайство об участии в следственных действиях по данному делу против следователей, как вытекает из жалобы, подмосковная прокуратура внесла в региональное управление Следственного комитета России (СКР) постановление об отмене решения о признании Никитина потерпевшим. Надзорное ведомство обосновало это тем, что статья 303 УК касается преступлений против государственной власти и права Никитина при этом не нарушаются. СКР с позицией прокуратуры согласился.
Никитин указал в жалобе в КС, что фальсификацией дела ущерб был причинен именно его конституционным правам и свободам.
Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян также считает, что подход правоприменителей, связанный с тем, что преступление в виде фальсификации доказательств направлено лишь против интересов государства, а права и законные интересы заявителя им не затронуты, является неубедительным. Целью жалобы руководитель уголовно-правовой практики K&P.Law Игорь Куракин называет ситуацию, когда все люди, которым преступлением причинен вред, признавались потерпевшими с предоставлением им того же объема прав, который предусмотрен ст. 42 УПК России.
Суды неверно толкуют обжалуемую статью 42 УПК, соглашается председатель коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Исходя из ее положений человек, который был осужден в связи с подделкой дознавателем и следователем документов, однозначно является потерпевшей стороной по данному делу. Не иным лицом, не третьим лицом, не свидетелем, а именно потерпевшим, поскольку за то время, пока он абсолютно незаконно находился под прессом следствия, ему причинен значительный физический, нравственный и финансовый вред».
Руководитель практики «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко говорит, что это не единственный случай, когда в таких делах людей не привлекают в качестве потерпевших. Куракин отмечает, что обычно следователь старается не «выкидывать» из дел потерпевших, а вовсе не признавать ими людей.