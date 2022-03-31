Конституционный суд просят урегулировать практику признания граждан потерпевшими

В октябре 2017 г. Никитин был осужден на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима (статья в жалобе не приводится). На протяжении четырех лет, с 2016 г., заявитель требовал возбудить уголовное дело в отношении следователей – он называл себя невиновным. В январе 2020 г. такое дело возбудили по ч. 3 ст. 303 УК (фальсификация доказательств по особо тяжкому преступлению). Через полгода, в июне 2020 г., Никитина признали по делу потерпевшим.