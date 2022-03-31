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Конституционный суд просят урегулировать практику признания граждан потерпевшими

С жалобой обратился Андрей Никитин, против которого, по его утверждению, сфальсифицировали уголовное дело
Марина Царева
Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд России (КС) принял к рассмотрению жалобу на ч. 1 ст. 42 Уголовного процессуального кодекса (УПК), которая регулирует процедуру признания лица потерпевшим по делу. Заявитель пытается доказать, что фальсификация доказательств направлена не только против интересов государства, но затрагивает и интересы незаконно осужденного лица.

В КС обратился Андрей Никитин, который считает, что часть 1 статьи 42 УПК предоставляет право органам прокуратуры, следствия и суда «лишать гражданина России, осужденного по сфальсифицированному уголовному делу по особо тяжкой статье к лишению свободы и находящегося в колонии строгого режима, прав потерпевшего». «Ведомости» ознакомились с копией жалобы.

В октябре 2017 г. Никитин был осужден на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима (статья в жалобе не приводится). На протяжении четырех лет, с 2016 г., заявитель требовал возбудить уголовное дело в отношении следователей – он называл себя невиновным. В январе 2020 г. такое дело возбудили по ч. 3 ст. 303 УК (фальсификация доказательств по особо тяжкому преступлению). Через полгода, в июне 2020 г., Никитина признали по делу потерпевшим.

Но как только заявитель подал ходатайство об участии в следственных действиях по данному делу против следователей, как вытекает из жалобы, подмосковная прокуратура внесла в региональное управление Следственного комитета России (СКР) постановление об отмене решения о признании Никитина потерпевшим. Надзорное ведомство обосновало это тем, что статья 303 УК касается преступлений против государственной власти и права Никитина при этом не нарушаются. СКР с позицией прокуратуры согласился.

Никитин указал в жалобе в КС, что фальсификацией дела ущерб был причинен именно его конституционным правам и свободам.

Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян также считает, что подход правоприменителей, связанный с тем, что преступление в виде фальсификации доказательств направлено лишь против интересов государства, а права и законные интересы заявителя им не затронуты, является неубедительным. Целью жалобы руководитель уголовно-правовой практики K&P.Law Игорь Куракин называет ситуацию, когда все люди, которым преступлением причинен вред, признавались потерпевшими с предоставлением им того же объема прав, который предусмотрен ст. 42 УПК России.

Суды неверно толкуют обжалуемую статью 42 УПК, соглашается председатель коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Исходя из ее положений человек, который был осужден в связи с подделкой дознавателем и следователем документов, однозначно является потерпевшей стороной по данному делу. Не иным лицом, не третьим лицом, не свидетелем, а именно потерпевшим, поскольку за то время, пока он абсолютно незаконно находился под прессом следствия, ему причинен значительный физический, нравственный и финансовый вред».

Руководитель практики «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко говорит, что это не единственный случай, когда в таких делах людей не привлекают в качестве потерпевших. Куракин отмечает, что обычно следователь старается не «выкидывать» из дел потерпевших, а вовсе не признавать ими людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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