Высококвалифицированным иностранцам будут давать бессрочный вид на жительство

Иностранному специалисту, согласно проекту поправок, будут выдавать ВНЖ без ограничения срока действия в том случае, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В противном случае, следует из документа, ВНЖ будут давать лишь на срок действия разрешения на работу. При этом правительство хочет повысить требования к иностранным специалистам. Чтобы попасть в эту категорию и, соответственно, получить ВНЖ в льготном порядке, нужно не только иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 000 руб. за квартал, а не 167 000 руб. в месяц, как сейчас.