Высококвалифицированным иностранцам будут давать бессрочный вид на жительство

Высококвалифицированным иностранцам будут давать бессрочный вид на жительствоЗаконопроект уже поддержан правительством
Белый дом предложил упростить получение вида на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан разработало Минэкономразвития. 31 марта их поддержало правительство, говорит источник, близкий к Белому дому. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, а также направили запрос разработчику документа.
Иностранному специалисту, согласно проекту поправок, будут выдавать ВНЖ без ограничения срока действия в том случае, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В противном случае, следует из документа, ВНЖ будут давать лишь на срок действия разрешения на работу. При этом правительство хочет повысить требования к иностранным специалистам. Чтобы попасть в эту категорию и, соответственно, получить ВНЖ в льготном порядке, нужно не только иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 000 руб. за квартал, а не 167 000 руб. в месяц, как сейчас.
Сейчас минимальная сумма требуемого дохода такого иностранца меньше – 167 000 руб. в месяц (501 000 руб. в квартал), отмечает эксперт по трудовому законодательству «Актион кадры и HR» Роман Кондратюк. Судя по законопроекту, получать разрешение на работу сотруднику придется только в том случае, если он будет работать одновременно в двух субъектах России, говорит Кондратюк: «Для работы в одном разрешение не понадобится, поскольку при бессрочном виде на жительство он приобретает статус постоянно проживающего в России иностранца».
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высококвалифицированных специалистов оформляло разрешения на работу в 2018 г., следует из данных МВД. Более поздних данных ведомством не приводится. Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza в марте 2022 г. сообщала, что в 2021 г. российские предприятия пригласили 46 700 таких экспертов: в основном из Турции (16 700 человек), Китая (13 000), Индии (2600), Южной Кореи (1600), Украины (1003)
Предполагается и еще одно изменение. Сейчас по закону работодатель не может в течение двух лет привлекать иностранных специалистов, если он не исполнил обязательств перед ними или представил в МВД поддельные или подложные документы. Теперь же добавляется еще одно, третье, основание для того, чтобы отказать работодателю в привлечении иностранца: если он направил в налоговые органы некорректные сведения. Раньше налоговые органы по запросу МВД предоставляли информацию о перечисленных налогах, теперь они сами должны будут предоставлять эту информацию.
Авторы инициативы объясняют ее необходимость «неблагоприятными демографическими тенденциями» и изменением «структурных потребностей в рабочей силе» под влиянием новых технологий производства. Для привлечения на постоянное место жительства в Россию востребованных экономикой иностранцев и создания дополнительных условий ведения бизнеса законопроект и предлагает предоставить право оформления бессрочного вида на жительство, говорится в пояснительной записке к поправкам.
Это, считают в Минэкономразвития, снизит издержки по привлечению иностранных специалистов. Увеличение до 750 000 руб. за квартал необходимого уровня зарплаты специалистов-иностранцев не повлечет нагрузки на работодателей, поскольку, по данным ФНС, размер их дохода в 2018 г. был не ниже 600 000 руб., говорится в пояснительной записке. По планам ведомства закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 г.
Цель законопроекта – дать возможность специалистам остаться в России, поскольку бессрочный ВНЖ позволит не оформлять разрешение на работу, говорит гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов. «Раньше, как только разрешение на работу, которое обычно выдается на три года, утрачивалось, нужно было получать новое, чтобы получить вид на жительство, – отмечает эксперт. – Сейчас они предлагают таким специалистам, которые проработали в России два года, платили здесь налоги, получить вид на жительство без ограничения срока действия».
В подготовке статьи участвовал Дмитрий Гринкевич