Членов ОНК будут финансировать общественные палаты

Членов ОНК будут финансировать общественные палатыТакже будет упрощена процедура их увольнения
В правительстве предложили финансировать работу членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), следящих за соблюдением прав заключенных в местах лишения свободы, через региональные общественные палаты (ОП). Соответствующий законопроект Белый дом внес в Госдуму 4 апреля.
Законопроект учитывает предложения Общественной палаты РФ, сообщил «Ведомостям» зампред комиссии палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Самое важное, по его словам, компенсация затрат на работу, но что конкретно подразумевается под этими затратами – в законопроекте не указано. Если в Санкт-Петербурге и Москве можно доехать на метро до СИЗО, то в других регионах надо потратить несколько часов на дорогу, чтобы доехать до далекой колонии, отмечает Холодов.
Сейчас в законе сказано, что финансировать деятельность ОНК вправе регионы и органы местного самоуправления, а также выдвинувшие их организации. Но на практике возмещение средств за проезд не работает, говорит Холодов. «Возможно, теперь будет использоваться схема расчета, как с сотрудниками ОП, которые ездят в командировки, – они предоставляют чеки [в аппарат] и им возмещаются траты», – пояснил он.
Также законопроектом предлагается наделить федеральную ОП правом прекращать полномочия членов ОНК, которые плохо исполняют свои обязанности или нарушают Кодекс этики. Вводится «принцип независимости» членов ОНК от политических партий, международных и иностранных организаций. При этом вводится требование работать в том регионе, в ОНК которого выдвигается кандидатура.
Ответственный секретарь ОНК Москвы 2016–2019 гг., вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников опасается, что пункт, позволяющий ОП самостоятельно прекращать полномочия наблюдателей, позволит отстранить от работы любых членов ОНК. «В тексте указано, что отчислять можно тех, кто ненадлежаще делает работу. Но при этом не даются критерии ненадлежащей работы», – отметил он. Кодекс этики также содержит неоднозначные нормы, говорит Мельников.
Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев считает, что членов ОНК должен выбирать уполномоченный по правам человека, иначе комиссии «идут на поводу у ФСИН». Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин отмечает, что примерно четверть членов ОНК неактивна: «Они посещают места принудительного содержания раз или два в год». При этом он приветствовал введение финансирования членов ОНК и обязанность подавать ежегодно отчеты.
По законопроекту меняется и процедура набора новых членов комиссий. Увеличиваются сроки старта набора – с 90 нынешних до 120 дней. Расширяется число организаций, которые могут выдвигать своих кандидатов: к общественным объединениям добавлены фонды, ассоциации, союзы и автономные некоммерческие организации. Снижается порог входа: если раньше к процедуре допускали организации, которые проработали в правозащите не менее пяти лет, то теперь минимальный период работы – три года.