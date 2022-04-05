Членов ОНК будут финансировать общественные палаты

Законопроект учитывает предложения Общественной палаты РФ, сообщил «Ведомостям» зампред комиссии палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Самое важное, по его словам, компенсация затрат на работу, но что конкретно подразумевается под этими затратами – в законопроекте не указано. Если в Санкт-Петербурге и Москве можно доехать на метро до СИЗО, то в других регионах надо потратить несколько часов на дорогу, чтобы доехать до далекой колонии, отмечает Холодов.