Самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются математики

Самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются математикиЗа три года в России официально трудоустроилось 69% выпускников вузов
Выпускники вузов с цифровыми компетенциями – математики и IT-специалисты – «представляют ключевую ценность для работодателя» и это видно по уровню заработной платы, которую компании предлагают бывшим студентам, говорится в докладе лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ. В основе доклада данные измерений Роструда 2021 г. о выпускниках 2018 г. В 2021 г. средние зарплаты бакалавров в области математических и компьютерных наук составили 102 000 руб., магистров – 123 700 руб.
Сейчас для России важно подготовить специалистов, которые могут решать задачи инновационных, высокотехнологичных сфер производства, указывает проректор МГУ Станислав Бушев. «Те же компетенции IT-специалистов сейчас требуются в большинстве сфер», – говорит он.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам