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Самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются математики

За три года в России официально трудоустроилось 69% выпускников вузов
Анастасия Курилова
Самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются математики / Евгений Разумный / Ведомости

Выпускники вузов с цифровыми компетенциями – математики и IT-специалисты – «представляют ключевую ценность для работодателя» и это видно по уровню заработной платы, которую компании предлагают бывшим студентам, говорится в докладе лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ. В основе доклада данные измерений Роструда 2021 г. о выпускниках 2018 г. В 2021 г. средние зарплаты бакалавров в области математических и компьютерных наук составили 102 000 руб., магистров – 123 700 руб.

Сейчас для России важно подготовить специалистов, которые могут решать задачи инновационных, высокотехнологичных сфер производства, указывает проректор МГУ Станислав Бушев. «Те же компетенции IT-специалистов сейчас требуются в большинстве сфер», – говорит он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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