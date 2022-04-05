Самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются математики

Выпускники вузов с цифровыми компетенциями – математики и IT-специалисты – «представляют ключевую ценность для работодателя» и это видно по уровню заработной платы, которую компании предлагают бывшим студентам, говорится в докладе лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ. В основе доклада данные измерений Роструда 2021 г. о выпускниках 2018 г. В 2021 г. средние зарплаты бакалавров в области математических и компьютерных наук составили 102 000 руб., магистров – 123 700 руб.