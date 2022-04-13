Минтруд собрался ввести единый подход к процедуре временного помещения ребенка в интернат

По ее словам, родитель в сложной ситуации мог бы признаваться нуждающимся в соцобслуживании и для него составлялась бы индивидуальная программа предоставления соцуслуг. Сейчас же, полагает она, система временного помещения ребенка в интернат «работает неэффективно»: «Все нередко заканчивается разрывом семейных уз, и ребенок остается в интернате». По ее словам, нет и правил взаимодействия интернатов с семьей: «Нет ограничений, о какой длительности помещения идет речь, – помещают изначально на шесть месяцев, а потом бесконечно продляют. Нет обязанностей родителей навещать ребенка, проводить с ним выходные дни».