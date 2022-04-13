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Минтруд собрался ввести единый подход к процедуре временного помещения ребенка в интернат

Замминистра Ольга Баталина считает, что родитель в сложной ситуации мог бы признаваться нуждающимся
Валерия Мишина Анастасия Курилова
Минтруд собрался ввести единый подход к процедуре временного помещения ребенка в интернат родителями / Максим Стулов / Ведомости

Первый заместитель министра труда и соцзащиты России Ольга Баталина заявила об отсутствии единого подхода органов власти и различных социальных служб к ситуации, когда родитель, оказавшийся в сложной ситуации, временно помещает своего ребенка в интернат. Выступая 13 апреля на форуме «Жить и воспитываться в семье», Баталина указала: если такая сложная ситуация возникает, «то в первоочередной помощи нуждается сам родитель». «Вряд ли он самостоятельно, без господдержки, сможет справиться с проблемами», – заявила она.

По ее словам, родитель в сложной ситуации мог бы признаваться нуждающимся в соцобслуживании и для него составлялась бы индивидуальная программа предоставления соцуслуг. Сейчас же, полагает она, система временного помещения ребенка в интернат «работает неэффективно»: «Все нередко заканчивается разрывом семейных уз, и ребенок остается в интернате». По ее словам, нет и правил взаимодействия интернатов с семьей: «Нет ограничений, о какой длительности помещения идет речь, – помещают изначально на шесть месяцев, а потом бесконечно продляют. Нет обязанностей родителей навещать ребенка, проводить с ним выходные дни».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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