Минтруд собрался ввести единый подход к процедуре временного помещения ребенка в интернат

Минтруд собрался ввести единый подход к процедуре временного помещения ребенка в интернатЗамминистра Ольга Баталина считает, что родитель в сложной ситуации мог бы признаваться нуждающимся
Первый заместитель министра труда и соцзащиты России Ольга Баталина заявила об отсутствии единого подхода органов власти и различных социальных служб к ситуации, когда родитель, оказавшийся в сложной ситуации, временно помещает своего ребенка в интернат. Выступая 13 апреля на форуме «Жить и воспитываться в семье», Баталина указала: если такая сложная ситуация возникает, «то в первоочередной помощи нуждается сам родитель». «Вряд ли он самостоятельно, без господдержки, сможет справиться с проблемами», – заявила она.
По ее словам, родитель в сложной ситуации мог бы признаваться нуждающимся в соцобслуживании и для него составлялась бы индивидуальная программа предоставления соцуслуг. Сейчас же, полагает она, система временного помещения ребенка в интернат «работает неэффективно»: «Все нередко заканчивается разрывом семейных уз, и ребенок остается в интернате». По ее словам, нет и правил взаимодействия интернатов с семьей: «Нет ограничений, о какой длительности помещения идет речь, – помещают изначально на шесть месяцев, а потом бесконечно продляют. Нет обязанностей родителей навещать ребенка, проводить с ним выходные дни».