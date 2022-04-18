КС запретил изымать все средства у родителей при их банкротстве

Такое решение КС вынес по жалобе Ольги Клепиковой из Рязанской области. В 2020 г. суд признал ее банкротом: у женщины были проблемы с кредитом в 5 млн руб., по которому она выступила поручителем. Через полгода после начала процедуры банкротства Клепикова попросила исключить из конкурсной массы, которая формировалась за счет ее зарплаты, денежные средства в размере прожиточного минимума – 11 506 руб. на себя и 23 012 руб. на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей.