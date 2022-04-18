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КС запретил изымать все средства у родителей при их банкротстве

В обязательном порядке на содержание детей должны оставаться деньги
Екатерина Гробман Марина Царева
Надлежащее содержание несовершеннолетних детей является не только обязанностью родителей, но и социальной функцией государства / Евгений Разумный / Ведомости

Суды не должны отказывать родителю, признанному банкротом, в исключении из конкурсной массы средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в том числе и при отсутствии доказательств неисполнения родительских обязанностей второй стороной. Об этом сказано в постановлении, которое принял 18 апреля Конституционный суд (КС).

Такое решение КС вынес по жалобе Ольги Клепиковой из Рязанской области. В 2020 г. суд признал ее банкротом: у женщины были проблемы с кредитом в 5 млн руб., по которому она выступила поручителем. Через полгода после начала процедуры банкротства Клепикова попросила исключить из конкурсной массы, которая формировалась за счет ее зарплаты, денежные средства в размере прожиточного минимума – 11 506 руб. на себя и 23 012 руб. на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей.

Это предусмотрено, как указывала Клепикова, ст. 446 Гражданского кодекса, которая обязывает сохранять деньги на самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. Но требование Клепиковой суд удовлетворил не полностью. Для одной из дочерей суд позволил сохранять лишь половину прожиточного минимума, так как у девочки есть отец, а ст. 80 Семейного кодекса обязывает обоих родителей содержать несовершеннолетних детей. Такое решение Клепикова сочла неконституционным, так как оно нарушает право ребенка на жизнь и охрану здоровья.

Она просила признать не соответствующими Основному закону отдельные положения ст. 61 и 80 Семейного кодекса, ст. 446 Гражданского кодекса и ст. 213.25 закона о банкротстве, с чем согласился КС. Баланс интересов кредитора и гражданина-должника, говорится в решении суда, требует не только соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, но и сохранения для банкротов и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования.

Положения Семейного кодекса ни сами по себе, ни во взаимосвязи с другими нормами не могут служить основанием для лишения несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника, содержания в виде величины прожиточного минимума для детей. Даже если отсутствуют доказательства неисполнения вторым родителем обязанностей по содержанию ребенка, подчеркнул суд.

Надлежащее содержание несовершеннолетних детей является не только обязанностью родителей, но и социальной функцией государства, говорит старший юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков. По его оценкам, поправки коснутся значительного числа граждан-банкротов, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети. При этом такая позиция КС фактически позволяет второму родителю законно не исполнять обязанности по оплате содержания ребенка до окончания процедуры личного банкротства другого родителя, опасается старший юрисконсульт антикризисной компании «Стороженко и партнеры» Дарья Иванова.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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