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Историю будут учить с первого класса

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Анастасия Курилова
Историю для младших классов впишут в окружающий мир, отдельным предметом она не будет / Максим Стулов / Ведомости

В школах с первого класса будет усилено историческое просвещение. Об этом заявил 19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов. «Мною принято решение, что историческое образование начинается в школах с первого класса», – заявил министр, отметив, что речь идет не об отдельном предмете, а о «просветительских программах». Сейчас история изучается, как правило, с пятого класса. «Их [уроки] можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир». Изучать историю своей семьи, своего региона. Можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки», – пояснил Кравцов. Он добавил, что возможностей проводить историческое просвещение множество как во время урочной, так и внеурочной деятельности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы 19 апреля также заявил, что историческое просвещение с раннего возраста будет влиять на формирование мировоззрения ребенка. Он отметил, что депутаты уже указывали профильному министру на необходимость увеличения количества часов, которые отводятся на историю, так как в школе преподаются не все исторические факты, а Великая Отечественная война изучается в 10-м и 11-м классах, «когда ребятишки готовятся к ЕГЭ и у них другие приоритеты».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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