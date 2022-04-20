Историю будут учить с первого класса

В школах с первого класса будет усилено историческое просвещение. Об этом заявил 19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов. «Мною принято решение, что историческое образование начинается в школах с первого класса», – заявил министр, отметив, что речь идет не об отдельном предмете, а о «просветительских программах». Сейчас история изучается, как правило, с пятого класса. «Их [уроки] можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир». Изучать историю своей семьи, своего региона. Можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки», – пояснил Кравцов. Он добавил, что возможностей проводить историческое просвещение множество как во время урочной, так и внеурочной деятельности.