Историю будут учить с первого класса

Историю будут учить с первого классаЭксперты предлагают разработать книгу с историческими рассказами для младшеклассников
В школах с первого класса будет усилено историческое просвещение. Об этом заявил 19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов. «Мною принято решение, что историческое образование начинается в школах с первого класса», – заявил министр, отметив, что речь идет не об отдельном предмете, а о «просветительских программах». Сейчас история изучается, как правило, с пятого класса. «Их [уроки] можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир». Изучать историю своей семьи, своего региона. Можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки», – пояснил Кравцов. Он добавил, что возможностей проводить историческое просвещение множество как во время урочной, так и внеурочной деятельности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы 19 апреля также заявил, что историческое просвещение с раннего возраста будет влиять на формирование мировоззрения ребенка. Он отметил, что депутаты уже указывали профильному министру на необходимость увеличения количества часов, которые отводятся на историю, так как в школе преподаются не все исторические факты, а Великая Отечественная война изучается в 10-м и 11-м классах, «когда ребятишки готовятся к ЕГЭ и у них другие приоритеты».