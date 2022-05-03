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Самозанятость поможет малоимущим преодолеть время санкций

ВНИИ труда проанализировал новые формы занятости
Валерия Мишина
В 2021 г., по данным Минэка, число самозанятых в России увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2020 г. и составило 3,64 млн человек / Евгений Разумный / Ведомости

Самыми «адаптивными и перспективными» направлениями для трудоустройства уязвимых групп граждан (людей с инвалидностью, многодетных семей, малоимущих и малообеспеченных граждан) являются работа самозанятыми и использование платформенной занятости. Об этом говорится в исследовании, которое провело ФГУП «ВНИИ труда» при профильном министерстве. «Ведомости» ознакомились с его результатами.

По данным опроса, который ранее в 2022 г. проводили СПбГУ и ВНИИ труда, 43% россиян готовы работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым или фрилансером. Этот опрос подтверждает актуальность нового исследования ВНИИ труда, считает ведущий научный сотрудник отдела рынка труда организации Фарида Мирзабалаева. «Население страны разделяет ценности самозанятости: возможность самостоятельно регулировать рабочее время, регулировать объем работы, выбирать место осуществления работы», – говорит она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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