Самозанятость поможет малоимущим преодолеть время санкций

Самозанятость поможет малоимущим преодолеть время санкцийВНИИ труда проанализировал новые формы занятости
Самыми «адаптивными и перспективными» направлениями для трудоустройства уязвимых групп граждан (людей с инвалидностью, многодетных семей, малоимущих и малообеспеченных граждан) являются работа самозанятыми и использование платформенной занятости. Об этом говорится в исследовании, которое провело ФГУП «ВНИИ труда» при профильном министерстве. «Ведомости» ознакомились с его результатами.
По данным опроса, который ранее в 2022 г. проводили СПбГУ и ВНИИ труда, 43% россиян готовы работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым или фрилансером. Этот опрос подтверждает актуальность нового исследования ВНИИ труда, считает ведущий научный сотрудник отдела рынка труда организации Фарида Мирзабалаева. «Население страны разделяет ценности самозанятости: возможность самостоятельно регулировать рабочее время, регулировать объем работы, выбирать место осуществления работы», – говорит она.