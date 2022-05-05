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Конституционный суд решит вопрос о залоге при передаче старых долгостроев

Решение коснется всех домов, которые достраиваются фондами
Марина Царева Дарья Молоткова
Решение КС будет касаться абсолютно всех домов, которые будут достраивать фонды / Александра Астахова / Ведомости

Конституционный суд (КС) по запросу Верховного суда (ВС) проверит на соответствие Основному закону нормы о банкротстве и долевом строительстве. Поводом для этого стало рассмотрение ВС двух споров о правах залоговых кредиторов в случае передачи долгостроя региональным фондам защиты прав дольщиков. ВС, в частности, попросил КС оценить нормы законодательства, согласно которым передача новому застройщику проекта-долгостроя, начатого до лета 2019 г. с обязательным использованием эскроу-счетов, происходит без согласия залоговых кредиторов и без выплаты им компенсаций за аннулированный залог.

Суд столкнулся с подобными делами дважды – в связи с долгостроями в Уфе и Перми. В 2013 г. в Уфе на этапе котлована стартовала продажа квартир в ЖК «Миловский парк». В 2016 г. Сбербанк выдал застройщику ООО «Килстройинвест» два кредита на общую сумму около 70 млн руб., которые были обеспечены в том числе залогом права аренды на участок, но часть домов так и не были достроены. В феврале 2020 г. ООО «Килстройинвест» было признано банкротом, а проблемный объект передали Фонду Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков. Арбитражный суд Башкортостана передал ЖК фонду, при этом отказавшись передавать залог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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