Конституционный суд решит вопрос о залоге при передаче старых долгостроев

Суд столкнулся с подобными делами дважды – в связи с долгостроями в Уфе и Перми. В 2013 г. в Уфе на этапе котлована стартовала продажа квартир в ЖК «Миловский парк». В 2016 г. Сбербанк выдал застройщику ООО «Килстройинвест» два кредита на общую сумму около 70 млн руб., которые были обеспечены в том числе залогом права аренды на участок, но часть домов так и не были достроены. В феврале 2020 г. ООО «Килстройинвест» было признано банкротом, а проблемный объект передали Фонду Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков. Арбитражный суд Башкортостана передал ЖК фонду, при этом отказавшись передавать залог.