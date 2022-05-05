Конституционный суд решит вопрос о залоге при передаче старых долгостроев

Конституционный суд решит вопрос о залоге при передаче старых долгостроевРешение коснется всех домов, которые достраиваются фондами
Конституционный суд (КС) по запросу Верховного суда (ВС) проверит на соответствие Основному закону нормы о банкротстве и долевом строительстве. Поводом для этого стало рассмотрение ВС двух споров о правах залоговых кредиторов в случае передачи долгостроя региональным фондам защиты прав дольщиков. ВС, в частности, попросил КС оценить нормы законодательства, согласно которым передача новому застройщику проекта-долгостроя, начатого до лета 2019 г. с обязательным использованием эскроу-счетов, происходит без согласия залоговых кредиторов и без выплаты им компенсаций за аннулированный залог.
Суд столкнулся с подобными делами дважды – в связи с долгостроями в Уфе и Перми. В 2013 г. в Уфе на этапе котлована стартовала продажа квартир в ЖК «Миловский парк». В 2016 г. Сбербанк выдал застройщику ООО «Килстройинвест» два кредита на общую сумму около 70 млн руб., которые были обеспечены в том числе залогом права аренды на участок, но часть домов так и не были достроены. В феврале 2020 г. ООО «Килстройинвест» было признано банкротом, а проблемный объект передали Фонду Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков. Арбитражный суд Башкортостана передал ЖК фонду, при этом отказавшись передавать залог.