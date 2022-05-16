Конституционный суд урегулировал практику признания граждан потерпевшими

КС признал, что Никитин, отбывая наказание в виде реального лишения свободы по делу, где доказательства были сфальсифицированы, испытывал «как физические, так и нравственные страдания», из-за чего однозначно является потерпевшим по делу. КС напомнил, что правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактических обстоятельств, а следователь или суд лишь оформляют их процессуально. «Поскольку вредные последствия в виде физического, имущественного, морального вреда возникают с момента их причинения конкретному лицу, это лицо, по существу, является потерпевшим в силу самого факта причинения ему преступлением вреда, а не вследствие вынесения решения о признании его потерпевшим», – указывает в постановлении КС.