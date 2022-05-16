Конституционный суд урегулировал практику признания граждан потерпевшими

Конституционный суд урегулировал практику признания граждан потерпевшимиОбвиненные по сфальсифицированному делу получат дополнительные гарантии защиты
Конституционный суд (КС) признал, что фальсификация доказательств ущемляет права и интересы незаконно осужденного лица, сейчас же считается, что такое положение дел направлено только против государства. Правовая позиция суда изложена в постановлении по делу Андрея Никитина.
Он обжаловал ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая регулирует процедуру признания лица потерпевшим по делу. Никитин утверждал, что эта норма предоставляет возможность органам прокуратуры, следствия и суда лишать гражданина России «прав потерпевшего», если он был осужден «по сфальсифицированному уголовному делу по особо тяжкой статье к лишению свободы», и «находящегося в колонии строгого режима».
В октябре 2017 г. Никитин был осужден на восемь лет и три месяца колонии строгого режима. На протяжении четырех лет, с 2016 г., заявитель требовал возбудить уголовное дело в отношении следователей – он не признавал свою вину и утверждал, что его преследование незаконно. В январе 2020 г. дело против правоохранителей возбудили по ч. 3 ст. 303 УК (фальсификация доказательств по особо тяжкому преступлению). Через полгода, в июне 2020 г., Никитина признали потерпевшим.
Но как только заявитель подал ходатайство об участии в следственных действиях по данному делу против следователей, подмосковная прокуратура внесла в региональное управление Следственного комитета России (СКР) постановление об отмене решения о признании Никитина потерпевшим. Надзорное ведомство обосновало это тем, что ст. 303 УК относится к категории преступлений против государственной власти, т. е. права Никитина при совершении правоохранителями преступления затронуты не были. СКР с позицией прокуратуры согласился.
КС признал, что Никитин, отбывая наказание в виде реального лишения свободы по делу, где доказательства были сфальсифицированы, испытывал «как физические, так и нравственные страдания», из-за чего однозначно является потерпевшим по делу. КС напомнил, что правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактических обстоятельств, а следователь или суд лишь оформляют их процессуально. «Поскольку вредные последствия в виде физического, имущественного, морального вреда возникают с момента их причинения конкретному лицу, это лицо, по существу, является потерпевшим в силу самого факта причинения ему преступлением вреда, а не вследствие вынесения решения о признании его потерпевшим», – указывает в постановлении КС.
В то же время КС согласился, что вред от фальсификации доказательств причиняется по большей части государству, но при этом последствия могут касаться и отдельных лиц: «Интересы правосудия как объекта преступного посягательства не могут рассматриваться отстраненно от интересов личности, ее прав и свобод». Из-за того что пересмотр дела не может привести к восстановлению прав заявителя, КС решил, что Никитин имеет право на денежную компенсацию как лицо, инициировавшее разбирательство.
Ее форму и размер определит Бабушкинский районный суд Москвы, который был первой инстанцией для рассмотрения дела заявителя по существу.
Постановление КС поставит точку в разделении подхода при возбуждении уголовного дела по ст. 303 УК и суды станут чаще признавать за заявителем право быть потерпевшим, а не свидетелем по уголовному делу, считает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. «Это сразу же даст возможность заявителю, признанному потерпевшим, широкий ряд процессуальных полномочий по делу о фальсификации (обжалование решений следователя, ознакомление с экспертизами и т. п.), чего однозначно в силу действующего уголовно-процессуального закона сегодня лишен свидетель», – говорит адвокат.
«Иногда правоохранительные органы склонны сужать понятие вреда, причиненного лицу, чтобы не возбуждать уголовные дела и не признавать людей потерпевшими», – резюмирует руководитель практики «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко. По его словам, решение КС демонстрирует неверность такого подхода.