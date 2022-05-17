Россия может отказаться исполнять решения ЕСПЧ

Юрист Татьяна Глушкова считает, что парламентарии предлагают отменить положения ст. 46 конвенции: «Все постановления ЕСПЧ, вынесенные в отношении государства по фактам, имевшим место в течение срока действия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, являются обязательными для исполнения». Адвокат Ольга Гнездилова также отметила, что даже если бы Россия сама выходила из СЕ, то была бы обязана в течение шести месяцев полностью участвовать в рассмотрении дел: «Этот срок заложен в конвенции на добровольный выход, но то, что выход был принудительным, этих шести месяцев не исключает».