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Общество

Россия может отказаться исполнять решения ЕСПЧ

Соответствующие поправки предложили парламентарии
Марина Царева Валерия Мишина Елена Мухаметшина
FREDERICK FLORIN / AFP

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок, которые предполагают отказ России от исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они были приняты после после 16 марта – в этот день Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении в нем членства России. Жалобы КМСЕ разрешено рассматривать до 16 сентября.

Из Уголовно-процессуального кодекса предлагается исключить положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений. Также они не смогут стать основанием для возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Авторы законопроекта предложили «компенсаторный механизм»: теперь возобновление производства по вновь открывшимся обстоятельствам будет внесено в перечень соответствующих оснований.

Документ усложнит возможность подачи жалоб в ЕСПЧ для содержащихся в СИЗО и колониях заявителей из России, раньше подследственные и осужденные могли встречаться со своими представителями в ЕСПЧ – допускалось неограниченное количество таких свиданий. В случае принятия пакета представители ЕСПЧ, которые не имеют статуса адвоката, не смогут проходить к своим клиентам. Также письма в ЕСПЧ исключаются из перечня нецензурируемых документов.

«Применив в одностороннем порядке в отношении РФ формально-принудительный механизм прекращения членства на основании якобы несоблюдения ценностей Совета Европы [по ст. 8 устава СЕ], соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву СЕ», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте уточняется, что Генпрокуратура продолжит выплачивать присужденные ЕСПЧ компенсации по ранее вынесенным решениям до 1 января 2023 г. Согласно отчету КМСЕ об исполнении постановлений ЕСПЧ, Россия должна выплатить еще более 730 присужденных судом компенсаций.

Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников сказал «Ведомостям», что во многих российских законах упоминается институт ЕСПЧ: «Сейчас же для России ЕСПЧ нет, поэтому и нужно внести соответствующие поправки, чтобы не было путаницы. В будущем произойдет и денонсация европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Юрист Татьяна Глушкова считает, что парламентарии предлагают отменить положения ст. 46 конвенции: «Все постановления ЕСПЧ, вынесенные в отношении государства по фактам, имевшим место в течение срока действия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, являются обязательными для исполнения». Адвокат Ольга Гнездилова также отметила, что даже если бы Россия сама выходила из СЕ, то была бы обязана в течение шести месяцев полностью участвовать в рассмотрении дел: «Этот срок заложен в конвенции на добровольный выход, но то, что выход был принудительным, этих шести месяцев не исключает».

13 мая российские власти впервые после выхода страны из СЕ не выполнили решение ЕСПЧ о срочных обеспечительных мерах: несмотря на позицию суда, в Белоруссию выслали жителя Гомеля Михаила Зубкова, сказала «Ведомостям» адвокат Роза Магомедова. Суд обязал Россию не допустить экстрадиции Зубкова в Белоруссию «в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства», говорится в ответе суда, с которым ознакомились «Ведомости».

Глушкова также утверждает, что представители России не появились на мартовском заседании КМСЕ по контролю за исполнением решений ЕСПЧ. «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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