Депутаты узаконят базу генетической информации о генофондах растений, животных и микроорганизмов

В Госдуму внесен законопроект, который вводит правовые основы создания Национальной базы генетической информации, ее наполнения и работы с данными. О необходимости ее создания в 2020 г. заявил Владимир Путин, отметив, что «успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных – чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты».