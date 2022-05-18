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Депутаты узаконят базу генетической информации о генофондах растений, животных и микроорганизмов

Ее оператором будет Курчатовский институт
Анастасия Курилова Валерия Мишина
Централизованное хранение генетической информации с применением современных аналитических систем позволит обеспечить инвентаризацию генофондов / Getty Images

В Госдуму внесен законопроект, который вводит правовые основы создания Национальной базы генетической информации, ее наполнения и работы с данными. О необходимости ее создания в 2020 г. заявил Владимир Путин, отметив, что «успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных – чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты».

Тогда же он поручил правительству вместе с Национальным исследовательским центром (НИЦ) «Курчатовский институт» обеспечить к 1 октября 2020 г. создание базы. Средства на это были выделены в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 гг. Всего на программу планируется направить 127 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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