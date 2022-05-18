Депутаты узаконят базу генетической информации о генофондах растений, животных и микроорганизмов

Депутаты узаконят базу генетической информации о генофондах растений, животных и микроорганизмовЕе оператором будет Курчатовский институт
В Госдуму внесен законопроект, который вводит правовые основы создания Национальной базы генетической информации, ее наполнения и работы с данными. О необходимости ее создания в 2020 г. заявил Владимир Путин, отметив, что «успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных – чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты».
Тогда же он поручил правительству вместе с Национальным исследовательским центром (НИЦ) «Курчатовский институт» обеспечить к 1 октября 2020 г. создание базы. Средства на это были выделены в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 гг. Всего на программу планируется направить 127 млрд руб.
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