Правительство закрепит написание Неба, Церкви, Бога и его Промысла с большой буквы

Правительство закрепит написание Неба, Церкви, Бога и его Промысла с большой буквыДля россиян ничего не поменяется: эти нормы используются в стране несколько десятилетий
Новые нормы написания слова «Бог» и иных религиозных терминов будут закреплены в своде правил русской орфографии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на XXX Международных образовательных чтениях в Кремле.
«Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, – сохранение и развитие русского языка», – указал министр. Он сообщил, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 г. и не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере. «Новый же проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» предлагается писать с заглавной буквы», – сказал министр, обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, и вынужден был прервать речь, так как в зале встретили его заявление аплодисментами. «Также с заглавной буквы [следует писать] имена апостолов, пророков, святых», – продолжил Кравцов.
«Основные правила обсуждены на заседании орфографической комиссии РАН, а также рассмотрены и одобрены правительственной комиссией по русскому языку», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения.
Проект постановления правительства «Об основных правилах русской орфографии» Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение еще 6 апреля 2022 г. Это была уже вторая версия документа. Предыдущую раскритиковали на внеочередном заседании 14 ноября 2021 г. члены орфографической комиссии РАН, о чем они сообщили в письме в Минпросвещения. Под письмом подписались 25 экспертов-филологов, сотрудников Института русского языка РАН, МГУ, СПбГУ, РГПУ, ВШЭ и др. Они отмечали в проекте искажение «содержания правил из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений» и критиковали «отсутствие научного аппарата».
Вторая версия правил была подготовлена под руководством главы орфографической комиссии РАН, главного научного сотрудника Института русского языка РАН Алексея Шмелева – это краткий свод, полный все еще разрабатывается в Институте русского языка РАН. Старший научный сотрудник Института русского языка РАН Оксана Грунченко сообщила «Ведомостям», что «полные правила будут готовы к 2024 г.».
В представленных правилах говорится, что с «прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях <...> а также такие слова, как «Небо, Церковь, Провидение, Промысл», когда они употреблены в духовном смысле». В остальных случаях слово «бог» пишется со строчной буквы.
Для россиян предложенные варианты написания слова «бог» ничего не изменят – «упомянутые в новых правилах нормы уже действуют 16 лет», заявила Грунченко. «В 2006 г. были даны разъяснения в академическом справочнике русской орфографии и пунктуации под редакцией Владимира Лопатина, – рассказала она. – Там говорилось, что со строчной, с маленькой буквы пишутся боги Древней Греции, языческие боги, а также фразы вроде «дай бог», «слава богу», «бог знает», «бог с тобой». Она уточнила, что «если речь идет о слове «Бог» в том смысле, в котором его употребляют христиане, то оно пишется с большой буквы».
В правилах русской орфографии и пунктуации, которые утверждала в 1956 г. Академия наук СССР, правописания слова «Бог» действительно не было, рассказал «Ведомостям» заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Высшей школы экономики Максим Кронгауз и назвал это «единственной новацией» проекта. При этом правила написания слова «Бог» содержались в трудах советского лингвиста, автора учебников по русскому языку Дитмара Розенталя, напомнил «Ведомостям» научный руководитель Центра исследований и медиакоммуникаций Института русского языка им. А. С. Пушкина Андрей Щербаков. «Это слово как писалось в значении обращения к верховному божеству с большой буквы, так и будет писаться, не изменились и случаи, когда мы пишем это слово с маленькой», – сказал он. Говоря же о новациях проекта, он выделил «правописание новейших заимствований», как, например, слов «коронавирус» или «риелтор», а также унификацию написания таких слов.
«Так [как предлагается в новых правилах] писали регулярно и в постсоветское время», – сказал Кронгауз. Он также полагает, что глава Минпросвещения, говоря о правописании слова «Бог», представил таким образом проект правил, но назвал приведенный пример неудачным.
Доцент кафедры общего и русского языкознания РУДН Елена Михеева назвала регламентацию написания слова «Бог» и иных подобных крайне важной, особенно для школьников. «Толковые словари, например Сергея Ожегова, Дмитрия Ушакова и Сергея Кузнецова, дают разные варианты с разными пометами в зависимости от значения, а где-то их нет, – сказала она. – Что касается учебников, даже классических, то сводом правил они не являются».