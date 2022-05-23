Правительство закрепит написание Неба, Церкви, Бога и его Промысла с большой буквы

В правилах русской орфографии и пунктуации, которые утверждала в 1956 г. Академия наук СССР, правописания слова «Бог» действительно не было, рассказал «Ведомостям» заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Высшей школы экономики Максим Кронгауз и назвал это «единственной новацией» проекта. При этом правила написания слова «Бог» содержались в трудах советского лингвиста, автора учебников по русскому языку Дитмара Розенталя, напомнил «Ведомостям» научный руководитель Центра исследований и медиакоммуникаций Института русского языка им. А. С. Пушкина Андрей Щербаков. «Это слово как писалось в значении обращения к верховному божеству с большой буквы, так и будет писаться, не изменились и случаи, когда мы пишем это слово с маленькой», – сказал он. Говоря же о новациях проекта, он выделил «правописание новейших заимствований», как, например, слов «коронавирус» или «риелтор», а также унификацию написания таких слов.