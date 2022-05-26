Бизнес для школьников, студентов и матерей в декрете«Единая Россия» предложила Белому дому развивать предпринимательскую инициативу
Формировать условия для «максимальной предпринимательской свободы и поддержки деловой инициативы» вслед за президентом РФ порекомендовала Белому дому «Единая Россия» в резолюции по итогам своего форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» (есть у «Ведомостей»). О необходимости именно так реагировать «на внешнее давление» 16 марта 2022 г. заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Рекомендации единороссов делятся на несколько блоков, один из них – социальный. По словам координатора экспертного совета партии Константина Костина, «Единая Россия» пытается определить приоритеты в новой экономической и социальной ситуации. «У партии партнерские взаимоотношения с правительством, и в данном случае она обеспечивает обратную связь с гражданами», – сказал он.