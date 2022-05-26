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Бизнес для школьников, студентов и матерей в декрете

«Единая Россия» предложила Белому дому развивать предпринимательскую инициативу
Валерия Мишина Анастасия Курилова
Для расширения соцгарантий этой категории работников участники форума предложили ведомству «выработать предложения по увеличению количества застрахованных самозанятых, участвующих в программе пенсионного страхования» / Евгений Разумный / Ведомости

Формировать условия для «максимальной предпринимательской свободы и поддержки деловой инициативы» вслед за президентом РФ порекомендовала Белому дому «Единая Россия» в резолюции по итогам своего форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» (есть у «Ведомостей»). О необходимости именно так реагировать «на внешнее давление» 16 марта 2022 г. заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Рекомендации единороссов делятся на несколько блоков, один из них – социальный. По словам координатора экспертного совета партии Константина Костина, «Единая Россия» пытается определить приоритеты в новой экономической и социальной ситуации. «У партии партнерские взаимоотношения с правительством, и в данном случае она обеспечивает обратную связь с гражданами», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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