На спаде пандемии выросло число родителей, лишенных родительских прав

Юрист фонда Маргарита Нетесова указала на диспропорцию между количеством лишений родительских прав и восстановлений в родительских правах, а также на то, что количество лишений родительских прав ежегодно существенно выше ограничений: «Во многих случаях до лишения человека родительских прав целесообразно провести ограничение, а затем провести комплексную работу с семьей, направленную на решение проблемы». Ежегодно число родителей, ограниченных в правах, «меняется волнообразно» (в среднем это около 7500 человек в год), но наблюдается сокращение числа родителей, в отношении которых решение об ограничении прав отменено: в 2021 г. – 725, в 2020 г. – 821, в 2019 г. – 866, в 2018 г. – 848 человек.