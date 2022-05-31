На спаде пандемии выросло число родителей, лишенных родительских прав

На спаде пандемии выросло число родителей, лишенных родительских правВ 2021 г. родительских прав были лишены 25 372 человека, в 2020 г. – 22 370
Число родителей, лишенных родительских прав, в 2021 г. выросло по сравнению с 2020 г. Такие данные содержатся в исследовании фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (с его результатами ознакомились «Ведомости»).
Число детей, родители которых были лишены родительских прав, в 2021 г. составило 32 684, в 2020 г. – 28 746. В 2020 и 2021 гг. наблюдалось снижение числа родителей, чьи родительские права были восстановлены, – их насчитывалось 900 и 950, при этом в 2018 г. восстановлены в правах были 1323 родителя, в 2019 г. – 1151.
В 2021 г. родительских прав были лишены 25 372 человека, в 2020 г. – 22 370. При этом в 2018 и 2019 гг. эти показатели были существенно выше – 28 676 и 28 543 соответственно.
Президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская объяснила рост показателей 2021 г. ограничительными мерами в 2020 г., «когда органы опеки практически не проводили проверок»: «Но затем произошел отскок по цифрам, и итоге мы все равно видим некое общее снижение». При этом статистику по восстановлению в правах она назвала «грустной», а цифры «невероятно малыми».
Представитель пресс-службы Минпросвещения сообщил «Ведомостям», что рост показателей в 2021 г. «связан в том числе с ограничением в деятельности судов» во время пандемии: «Вместе с тем <...> показатель численности детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, на 10% ниже данных 2019 г.». Собеседник заверил, что «вопрос о лишении родителей родительских прав является крайней мерой, когда иные меры не дали положительного результата».
В 2021 г. вновь начало расти число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью, после сокращения, которое регистрировалось с 2018 г., говорится в данных фонда. В 2021 г. было отобрано 1862 ребенка, при этом после проведенных социально-реабилитационных мероприятий 259 были возвращены в семью. В 2020 г. – 1772 (возвращены 298), в 2019 г. – 1959 (295), в 2018 г. – 2098 (342).
«Эта статистика говорит о том, что планомерной работы с семьями почти не ведется, – отметила Альшанская. – Российское законодательство не требует, чтобы с семьей, где выявлена проблема, которую лишили родительских прав или ограничили в них, должны были работать. Семья должна справляться сама, но не всегда у нее достаточно ресурсов».
Она также сказала, что «за этими цифрами стоит проблема, связанная с зависимостью от употребления алкоголя»: «Когда мы спрашиваем семьи в регионах, как с ними ведется работа, оказывается, что она исчерпывается предложениями закодироваться и профилактическими беседами о вреде алкоголя. И то и другое, увы, меры недостаточные».
13 апреля на форуме «Жить и воспитываться в семье» детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала уделить внимание вопросам своевременной и комплексной профилактики семейного неблагополучия, в том числе не избегать темы алкоголизации родителей: «Мы сколько угодно можем закрывать на это глаза, но 40% детей в учреждениях – это дети из семей, где взрослые имеют проблемы с алкоголем».
Юрист фонда Маргарита Нетесова указала на диспропорцию между количеством лишений родительских прав и восстановлений в родительских правах, а также на то, что количество лишений родительских прав ежегодно существенно выше ограничений: «Во многих случаях до лишения человека родительских прав целесообразно провести ограничение, а затем провести комплексную работу с семьей, направленную на решение проблемы». Ежегодно число родителей, ограниченных в правах, «меняется волнообразно» (в среднем это около 7500 человек в год), но наблюдается сокращение числа родителей, в отношении которых решение об ограничении прав отменено: в 2021 г. – 725, в 2020 г. – 821, в 2019 г. – 866, в 2018 г. – 848 человек.
На практике под угрозой жизни и здоровья ребенка, после которой он отнимается у родителей, понимается временное отсутствие присмотра за ним «в силу различных причин, в том числе не связанных с виновным поведением родителей». Авторы исследования предполагают, что статистика возвратов после отобраний говорит о том, что примерно «каждый шестой ребенок был отобран ошибочно».
Представитель пресс-службы Минпросвещения также сообщил, что в субъектах РФ организуется работа с семьей в кризисных ситуациях «в тесном и постоянном сотрудничестве между родителями ребенка, органом опеки и попечительства с активным включением профильных некоммерческих организаций».