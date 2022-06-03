Минстрой пересматривает перечень объектов радиационной опасности

Минстрой пересматривает перечень объектов радиационной опасностиПравительство сочло слишком строгими требования к рентгенкабинетам и таможням
Сократить перечень особо опасных, технически сложных и уникальных объектов атомной энергии предлагает Минстрой РФ. Из него предлагается убрать категорию наименее опасных объектов атомной энергии. Речь идет о проектировании, строительстве и реконструкции зданий, где эксплуатируются радиационные источники, – это медицинские, учебные и научно-исследовательские учреждения, а также таможенные пункты повышенных требований.
Например, особо опасными могут перестать считаться больницы, где применяются технологии ядерной медицины (т. е. рентгенкабинеты), или таможенные пункты, использующие рентген для досмотра багажа. Такие объекты относятся к категориям низкой потенциальной радиационной опасности. Согласно радиационно-гигиеническому паспорту за 2019 г., в России их 21 229 – это 98% от всех радиационных объектов страны.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что избыточные требования к проектированию, обеспечению механической безопасности и конструктивной надежности таких объектов возникают автоматически из-за их наличия в перечне. Исключение же позволит снизить сроки проектных работ и капитальные вложения, не ослабляя требования к «безопасному использованию атомной энергии, антитеррористической защищенности», заявляют авторы поправок.
Законопроект выводит из перечня особо опасных технически сложных объектов объекты 4-й и 5-й категорий радиационной опасности, поясняет адвокат, партнер ЮК Legalplant Евгений Пугачев. Юрист указывает, что порядок определения радиационной опасности «достаточно сложный» и зависит от многих характеристик, включая сам радиоактивный материал. Согласно принятой классификации, к 4-й категории относятся источники, опасность которых для человека «маловероятна», к 5-й – «очень маловероятна».
«Иными словами, в случае аварии источники радионуклидного воздействия 4-й категории должны воздействовать на людей и сотрудников предприятия на протяжении многих часов для причинения существенного вреда здоровью», – говорит Пугачев. По его словам, в большей степени это относится к объектам типа рентгенкабинетов или кабинетов, где установлены гамма-ножи, применяемые при лечении онкологических заболеваний.
«При строительстве медицинских клиник, использующих рентгенологическую аппаратуру, подобные требования являются избыточными и приводят к дополнительным расходам. По сути, к медицинским учреждениям, таможенным пунктам, НИИ и т. п. применяются те же требования, что и при строительстве АЭС», – объяснил «Ведомостям» суть документа председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Для сохранения требований к безопасности Минстрой предлагает установить для исключаемых объектов те же требования, как и для «особо опасных и технически сложных объектов» с применением «риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью таких организаций». Для этого понадобятся поправки в Градостроительный кодекс. На объектах высокой опасности плановые проверки проводятся раз в два года, при этом правительство может изменять сроки.
Законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Ведомости» ознакомились с копией документа и заключений ведомств на него.
Институт законодательства и сравнительного правоведения поддержал законопроект с двумя оговорками – например, указав, что термин «радиационный объект» не применяется в законодательстве, а также предложил предусмотреть «переходные положения». Минэкономразвития сочло проблему и целесообразность ее решения в законопроекте «обоснованными», а Минфин, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и Главгосэкспертиза также согласовали проект.
О том, что законопроект требует существенной доработки, заявил лишь Минздрав. Ведомство заявило, что документ потребует изменить объем полномочий и компетенции органов государственной власти, необходимо выделить дополнительные средства из бюджетов разных уровней. Минздрав также предложил конкретизировать список медицинских объектов, дополнив предлагаемый Минстроем список для исключения из перечня «открытыми радиационными источниками», используемыми в медицинской деятельности. Речь идет, в частности, о радиофармпрепаратах, которые «вводятся в организм пациента» при радионуклидной терапии и диагностике, лечении онкозаболеваний и т. п. При этом используются не только закрытые радиоактивные источники (как в рентгенаппаратах), но и капсулы, инъекции, капельницы.
Но Минстрой в ответе на заключение Минздрава поясняет, что «открытые радиационные источники» являются объектами, способными причинить вред неограниченному числу лиц, а также попасть в руки злоумышленников, а потому это предложение в законопроект не внес.
Минздрав также заявлял, что проведение госэкспертизы проектной документации в отношении объектов, выводимых из перечня, нецелесообразно. Минстрой указал, что сохранение такого требования направлено на «недопущение снижения качества оценки проектной документации» таких объектов, и вновь не учел предложение Минздрава.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав, ФМБА. ФТС переадресовала запрос в Минстрой.