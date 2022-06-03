Минстрой пересматривает перечень объектов радиационной опасности

О том, что законопроект требует существенной доработки, заявил лишь Минздрав. Ведомство заявило, что документ потребует изменить объем полномочий и компетенции органов государственной власти, необходимо выделить дополнительные средства из бюджетов разных уровней. Минздрав также предложил конкретизировать список медицинских объектов, дополнив предлагаемый Минстроем список для исключения из перечня «открытыми радиационными источниками», используемыми в медицинской деятельности. Речь идет, в частности, о радиофармпрепаратах, которые «вводятся в организм пациента» при радионуклидной терапии и диагностике, лечении онкозаболеваний и т. п. При этом используются не только закрытые радиоактивные источники (как в рентгенаппаратах), но и капсулы, инъекции, капельницы.