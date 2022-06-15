Страсбургский суд посчитал закон об иноагентах нарушающим свободу объединений

Председатель комитета «Гражданское содействие» (внесен в реестр НКО – иностранных агентов в 2015 г.) Светлана Ганнушкина назвала решение ЕСПЧ «совершеннейшим разочарованием»: ​​«Рассмотрение длилось слишком долго, не думаю, что сейчас оно повлияет на ситуацию». Бывший председатель совета ПЦ «Мемориал» (организация была сначала объявлена иностранным агентом в 2014 г., ликвидирована по решению суда в 2021 г.) Александр Черкасов сообщил «Ведомостям», что «дело давно лежало без движения, ЕСПЧ не вел переписку по нему [с авторами жалоб] около пяти лет».