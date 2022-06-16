Минобрнауки изучит опыт работы вузов за сто лет

Минобрнауки изучит опыт работы вузов за сто летЭто необходимо для создания национальной системы образования
Минобрнауки конкретизировало планы по подготовке к созданию новой отечественной системы образования. Ведомству предстоит анализ университетской практики «за последнее столетие», сообщил замглавы ведомства Петр Кучеренко на круглом столе в Госдуме, посвященном отказу России от Болонской системы. 24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал многоуровневую систему «бакалавр – магистр», на которую Россия перешла к 2011 г., «прожитым этапом» и заявил, что необходимо сформировать собственную систему образования.
Кучеренко добавил, что будут «взяты лучшие наработки», а от Болонской системы «отсечено все лишнее». Объединение практик, по его словам, позволит «создать новую отечественную систему образования, сохранив привлекательность и открытость внутри страны и за ее пределами». «У нас нет задачи вернуться в прошлое, – сказал он. – Но опыт советской системы и даже более ранний опыт наших университетов надо дополнять и развивать».