Минобрнауки изучит опыт работы вузов за сто лет

Кучеренко добавил, что будут «взяты лучшие наработки», а от Болонской системы «отсечено все лишнее». Объединение практик, по его словам, позволит «создать новую отечественную систему образования, сохранив привлекательность и открытость внутри страны и за ее пределами». «У нас нет задачи вернуться в прошлое, – сказал он. – Но опыт советской системы и даже более ранний опыт наших университетов надо дополнять и развивать».