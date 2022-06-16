Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Минобрнауки изучит опыт работы вузов за сто лет

Это необходимо для создания национальной системы образования
Анастасия Курилова
Совершенную модель высшего образования сложно выстроить в отрыве от школьного образования / Юлия Иванко / Агентство «Москва»

Минобрнауки конкретизировало планы по подготовке к созданию новой отечественной системы образования. Ведомству предстоит анализ университетской практики «за последнее столетие», сообщил замглавы ведомства Петр Кучеренко на круглом столе в Госдуме, посвященном отказу России от Болонской системы. 24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал многоуровневую систему «бакалавр – магистр», на которую Россия перешла к 2011 г., «прожитым этапом» и заявил, что необходимо сформировать собственную систему образования.

Кучеренко добавил, что будут «взяты лучшие наработки», а от Болонской системы «отсечено все лишнее». Объединение практик, по его словам, позволит «создать новую отечественную систему образования, сохранив привлекательность и открытость внутри страны и за ее пределами». «У нас нет задачи вернуться в прошлое, – сказал он. – Но опыт советской системы и даже более ранний опыт наших университетов надо дополнять и развивать».

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных