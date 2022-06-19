Регионы предложили оценивать по степени развития НКО

По словам Тополевой-Солдуновой, нужно выяснить, есть ли корреляция между уровнем развития сферы соцуслуг в регионах и деятельностью социально ориентированных НКО. «Минтруд и Совфед могли бы сообщить, в каких регионах наиболее сильно развита соцсфера, – они на связи с регионами», – пояснила член ОП. В ее понимании, развитая соцсфера – «это когда все устроено удобно для человека», а также системная работа по оказанию адресной помощи: «Не заявительный, а выявительный порядок ее оказания».