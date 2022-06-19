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Общество

Регионы предложили оценивать по степени развития НКО

Для организаций и субъектов Федерации это взаимовыгодный процесс, считают эксперты
Анастасия Курилова
«Никто не смотрел», как некоммерческий сектор влияет на экономическое развитие региона / Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Общественная палата (ОП) вместе с Советом Федерации (СФ) и Минтрудом может изучить роль некоммерческих организаций (НКО) в оказании социальных услуг в регионах, а также влияние НКО на развитие территорий. С таким предложением на ПМЭФе выступила глава комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора, председатель Общественного совета при Минтруде Елена Тополева-Солдунова.

ОП с 2020 г. измеряет состояние НКО в российских регионах. По словам Тополевой-Солдуновой, «есть зависимость успешности и темпов развития некоммерческого сектора от экономического состояния региона: чем более он развит, тем больше некоммерческий сектор в нем развит». Но «никто не смотрел», как некоммерческий сектор влияет на экономическое развитие региона, указала она, предложив сделать это замминистра труда Ольге Баталиной и зампредседателя СФ Галине Кареловой.

По словам Тополевой-Солдуновой, нужно выяснить, есть ли корреляция между уровнем развития сферы соцуслуг в регионах и деятельностью социально ориентированных НКО. «Минтруд и Совфед могли бы сообщить, в каких регионах наиболее сильно развита соцсфера, – они на связи с регионами», – пояснила член ОП. В ее понимании, развитая соцсфера – «это когда все устроено удобно для человека», а также системная работа по оказанию адресной помощи: «Не заявительный, а выявительный порядок ее оказания».

18,5 млрд руб.

бюджетных средств было перечислено в 2021 г. 1300 НКО из реестра поставщиков соцуслуг, следует из данных Минтруда

Карелова сказала «Ведомостям», что в СФ поддержат идею провести исследование. Представитель пресс-службы Минтруда не стал это комментировать, отметив, что ведомство дождется официального предложения от ОП.

Собеседник уточнил, что треть поставщиков социальных услуг в России – это негосударственные организации, в основном НКО. Представитель Минтруда указал, что НКО стимулируют конкуренцию между государственными и негосударственными поставщиками социальных услуг, что положительно сказывается на их качестве.

На свою работу социально ориентированные НКО собирают средства у граждан и бизнеса.

За 2020 г. они получили 1,4 трлн руб., сказала Тополева-Солдунова, сославшись на рейтинг ОП «Регион-НКО». В пятерке лидеров – НКО Татарстана, Москвы, Чечни, Чувашии и Башкирии. Деньги тратятся на услуги, зарплаты соцработников и остаются в субъектах, сказала она. По данным Минтруда, больше всего НКО в реестре поставщиков соцуслуг в ХМАО, Башкирии, Новосибирской области, Красноярском крае, Ростовской, Свердловской, Калининградской областях. Социально ориентированных НКО сейчас нет в Ингушетии, Северной Осетии и Туве.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов полагает, что работа социально ориентированных НКО положительно влияет на экономику регионов: сбор пожертвований и оплата лекарств и операций фондами освобождают бюджет от расходов, оказание психологической помощи и организация ухода за пожилыми людьми улучшают качество жизни и демографические показатели, работа по профориентации молодежи позволяет сохранить молодых людей в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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