ФСИН зафиксировала снижение числа онкобольных

ФСИН зафиксировала снижение числа онкобольныхЭксперты считают причиной пандемию и общее сокращение числа осужденных
В годы пандемии – 2020 и 2021 гг. – число российских заключенных с онкологическими заболеваниями, которые находились на диспансерном учете в местах лишения свободы, значительно снизилось. Это следует из статистики ФСИН, предоставленной «Ведомостям».
В 2021 г. пациентов с онкозаболеваниями в системе ведомства насчитывалось 1123 человека, в 2020 г. – 1132. При этом в 2019 г. таких пациентов было 1362, в 2018 г. – 1355, в 2017 г. – 1487.
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