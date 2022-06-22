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ФСИН зафиксировала снижение числа онкобольных

Эксперты считают причиной пандемию и общее сокращение числа осужденных
Валерия Мишина
В перечень заболеваний, при которых осужденного можно освободить, например, входят новообразования, которые требуют лечения в специализированной медорганизации / Петр Ковалев / ТАСС

В годы пандемии – 2020 и 2021 гг. – число российских заключенных с онкологическими заболеваниями, которые находились на диспансерном учете в местах лишения свободы, значительно снизилось. Это следует из статистики ФСИН, предоставленной «Ведомостям». 

В 2021 г. пациентов с онкозаболеваниями в системе ведомства насчитывалось 1123 человека, в 2020 г. – 1132. При этом в 2019 г. таких пациентов было 1362, в 2018 г. – 1355, в 2017 г. – 1487.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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