«Единая Россия» предложила дать возможность использовать маткапитал дважды

«Единая Россия» предложила дать возможность использовать маткапитал дваждыЭто будет возможно, если купленная по нему ипотечная квартира продается
Россиянам нужно облегчить процедуру продажи квартир, купленных на маткапитал: например, дать им возможность вернуть деньги в Пенсионный фонд либо позволить наделять при этом детей долями в любом жилье. Такое предложение прозвучало от депутатов «Единой России» на совещании в рамках партийного проекта «Крепкая семья», посвященном расширению механизмов применения маткапитала. «Нужно найти нормативное решение с Пенсионным фондом, органами опеки и всеми заинтересованными сторонами», – заявила координатор проекта, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.
По словам Буцкой, в 80% случаях маткапитал используется для улучшения жилищных условий. При этом родители обязаны наделить своих малолетних детей долями в новой квартире. Если жилье надо продать, родители обязаны выделить детям доли в другой своей квартире, а согласие на сделку дают органы опеки.
«Если квартира в ипотеке, покупатель гасит долг перед банком, тот направляет в Росреестр заявление о снятии залога. На это уходит порядка 30 дней. Но если в качестве первоначального взноса использовался маткапитал, то процедура удлиняется до бесконечности», – пояснила зампред комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева.
В «Единой России» предложили несколько путей решения проблемы. Первый – если гражданин приобретает квартиру с использованием маткапитала и хочет ее продать, то он полностью возвращает в Пенсионный фонд средства.
«С него [гражданина] снимаются обязательства о выделении детям долей в жилье, но сохраняется однократная возможность повторного использования выплаты», – говорит Разворотнева. По ее словам, второй путь – это наделение детей долями «не в конкретном, а в любом жилье», при этом органы должны автоматически принимать такое обязательство родителей и разрешать сделку.
Еще одна возможность снятия обременения с квартир заложена в законопроекте «Единой России», который был принят в первом чтении еще в 2020 г. Законопроект, внесенный вице–спикером Госдумы Ириной Яровой, предлагает распределять доли в квартире только после погашения ипотеки.
Чтобы защитить права несовершеннолетних, законопроект предлагает обязать Пенсионный фонд направлять в Росреестр уведомление о факте использования маткапитала, после чего оно автоматически отразится в ЕГРН – сейчас эта обязанность лежит на гражданах. Как пояснила «Ведомостям» Разворотнева, законопроект Яровой касался только рефинансирования. «Но сейчас к нему готовятся правительственные поправки, которые будут касаться и продажи недвижимости, когда доля – во вторичном объекте. Ждем документов от правительства, если они это не пропишут, внесем поправки мы», – пояснила депутат.
Если ребенку сначала будет выделена доля в жилье, приобретенном с использованием маткапитала, а потом, если родители вернут сумму маткапитала в ПФР и ребенок будет лишен такой доли без предоставления аналогичной в ином жилье, то имущественное положение ребенка, очевидно, ухудшится, что недопустимо, сказала «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Она отмечает, что предложение о предоставлении возможности еще раз использовать маткапитал снимает такой риск, но и в этом случае какое-то время имущественные права ребенка будут нарушены.
Неоднозначным, на взгляд эксперта, выглядит и второе предложение по наделению ребенка долей в «любом жилье», так как в этом случае орган опеки будет выдавать разрешения на сделку без оценки конкретной ситуации. «Указанное, возможно, в целом и упростит процесс получения разрешений на отчуждение подобного жилья, но тут есть риск нарушения прав детей в конкретных ситуациях», – добавила Тягай.
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Евгений Писаревский заявил, что ведомство готово сотрудничать с «Единой Россией» и министерствами для решения этого вопроса. По его словам, в 2021 г. было предоставлено 802 000 сертификатов на маткапитал. Писаревский сказал, что они ищут баланс между защитой прав детей и поддержкой родителей.
Минпросвещения разрабатывает нормативные акты, которые позволят для всей страны установить единый перечень документов, на основании которых органы опеки будут определять добросовестность родителей при принятии решения о продаже жилья, купленного на маткапитал, сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасия Аккуратова.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман