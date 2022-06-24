«Единая Россия» предложила дать возможность использовать маткапитал дважды

Если ребенку сначала будет выделена доля в жилье, приобретенном с использованием маткапитала, а потом, если родители вернут сумму маткапитала в ПФР и ребенок будет лишен такой доли без предоставления аналогичной в ином жилье, то имущественное положение ребенка, очевидно, ухудшится, что недопустимо, сказала «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Она отмечает, что предложение о предоставлении возможности еще раз использовать маткапитал снимает такой риск, но и в этом случае какое-то время имущественные права ребенка будут нарушены.