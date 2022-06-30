Подмосковье намерено перевести все управляющие компании в единый расчетный центр

До 30 сентября министр ЖКХ Алексей Велиховский, а также курирующий эту сферу вице-губернатор Евгений Хромушин должны обеспечить «переход всех УК региона на единую систему расчетов за ЖКУ». Также до конца сентября они вместе с вице-губернатором Вячеславом Духиным, который отвечает за информационную политику, и министром по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе должны проинформировать жителей и управляющие организации «о сроках внедрения единого платежного документа (ЕПД) и его преимуществах».