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Подмосковье намерено перевести все управляющие компании в единый расчетный центр

Речь идет о платежах за ЖКУ через МособлЕИРЦ, входящий в структуру банка «Россия»
Екатерина Гробман
Единая система расчетов (ЕСР) за ЖКУ в Московской области, о расширении которой говорится в поручении Воробьева, – это МособлЕИРЦ / Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам оперативного совещания со своими заместителями 23 мая подписал перечень поручений, которые могут изменить баланс сил на рынке управления системой жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в регионе. «Ведомости» ознакомились с документом.

До 30 сентября министр ЖКХ Алексей Велиховский, а также курирующий эту сферу вице-губернатор Евгений Хромушин должны обеспечить «переход всех УК региона на единую систему расчетов за ЖКУ». Также до конца сентября они вместе с вице-губернатором Вячеславом Духиным, который отвечает за информационную политику, и министром по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе должны проинформировать жителей и управляющие организации «о сроках внедрения единого платежного документа (ЕПД) и его преимуществах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных