Российские вузы ждет наплыв иностранных студентов с Востока

Российские вузы ждет наплыв иностранных студентов с ВостокаПоток абитуриентов не снизится, но изменятся страны исхода
Российские вузы до спецоперации на Украине фиксировали постоянное увеличение числа иностранных студентов. За пять лет число иностранных студентов выросло на 64 000 человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Если в 2017/18 учебном году в России училось 260 000 иностранных студентов, то в 2021/022 – 324 000.
«Востребованность российского образования за рубежом ежегодно растет», – сказал собеседник в ведомстве. На парламентских слушаниях 27 мая министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что сейчас в России обучается более 345 000 иностранных студентов.
Наиболее популярной формой обучения, которую выбирают иностранцы в России, является бакалавриат, следует из данных ведомства. В 2017/18 учебном году на бакалавриате обучалось 174 429 иностранных студентов, на специалитете – 57 899, в магистратуре – 27 723. В 2021/22 учебном году эти показатели составили 196 061, 83 915 и 44 095 соответственно.
Согласно системе мониторинга вузов Минобрнауки, с которой ознакомились «Ведомости», у участников проекта 5-100 доля иностранных студентов в 2018 г. составляла 11%, в 2020 г. – 14,41%. В ВШЭ, например, в 2018/19 учебном году училось 2695 студентов-иностранцев, а в 2020/21 учебном году – 4159, в РУДН эти показатели составляют 6456 и 7172 соответственно. Аналогичная ситуация и с рядом ведущих вузов в российских регионах.
60 000
студентов из Казахстана учились в прошлом году в России, говорил Фальков
«Удельный вес иностранцев среди студентов – один из целевых показателей эффективности вуза, – рассказала «Ведомостям» проректор РУДН Елена Апасова. – За последние несколько лет были сделаны огромные усилия для признания и востребованности нашего образования». «Возникает логичный вопрос, почему сейчас некоторые решили, что это перестало быть важным», – отметила Апасова, имея в виду набор студентов благодаря Болонской системе.
Она также сообщила, что «не так давно мы получили письмо от выпускников из Латинской Америки, которые написали слова поддержки в адрес внешней политики России»: «И все это – результат именно той реформы, которую вице-спикер Госдумы назвал самой «неудачной». На парламентских слушаниях 27 июня зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что «реформа образования, которая вписала Россию в Болонскую систему, сегодня является самой неудачной из всех реформ», и отметил, что «идея признания наших дипломов за рубежом <...> на ближайшее десятилетие потеряла актуальность».
Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что падения числа студентов-иностранцев в России из-за спецоперации на Украине «ждать не стоит»: «Студенты из стран Восточной Европы, Прибалтики, с Украины в последние годы к нам не ехали. А из стран СНГ к нам активно едут – из Таджикистана или Казахстана, притом едут не в столичные вузы, а, например, в Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Оренбург. Этот поток не сократится». Но она допустила, что «атмосфера неопределенности» может повлиять на решение новых студентов о приезде в Россию.
Академик РАО Юрий Зинченко прогнозирует приток иностранцев: «Ожидается меньшее количество студентов из стран Евросоюза и Восточной Европы, но мы уже наблюдаем усиление притока студентов из КНР, Вьетнама, Центральной Африки. Растет спрос на образование в РФ у студентов Сирии и Ирана». Наблюдается тенденция, когда абитуриенты из стран СНГ, которые планировали учиться в Европе или США, меняют планы «из-за не всегда лояльного отношения к выходцам с территории постсоветского пространства». Член общественного совета при Минобрнауки Владимир Зернов также полагает, что «поток из Европы уменьшится, а из Африки и Юго-Восточной Азии увеличится»: «Происходящее на поток студентов из этих стран совсем не влияет».
Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе полагает, что для его вуза «спрос иностранцев будет всегда»: «Академия русского балета – старейшее учебное заведение мира, мы выпускаем лучшие кадры». Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя наблюдательного совета российского общества «Знание» Любовь Духанина также полагает, что «причин для снижения интереса к российским вузам нет»: «Напротив, усиление роли БРИКС и курс на увеличение участников партнерства будут способствовать росту спроса на наши образовательные программы».
«Нам важно, чтобы наши студенты в первую очередь получали хорошее образование и были полезны стране. Тогда и иностранцы потянутся», – заявил «Ведомостям» Толстой.