Российские вузы ждет наплыв иностранных студентов с Востока

Академик РАО Юрий Зинченко прогнозирует приток иностранцев: «Ожидается меньшее количество студентов из стран Евросоюза и Восточной Европы, но мы уже наблюдаем усиление притока студентов из КНР, Вьетнама, Центральной Африки. Растет спрос на образование в РФ у студентов Сирии и Ирана». Наблюдается тенденция, когда абитуриенты из стран СНГ, которые планировали учиться в Европе или США, меняют планы «из-за не всегда лояльного отношения к выходцам с территории постсоветского пространства». Член общественного совета при Минобрнауки Владимир Зернов также полагает, что «поток из Европы уменьшится, а из Африки и Юго-Восточной Азии увеличится»: «Происходящее на поток студентов из этих стран совсем не влияет».