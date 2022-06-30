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Общество

Российские вузы ждет наплыв иностранных студентов с Востока

Поток абитуриентов не снизится, но изменятся страны исхода
Валерия Мишина Анастасия Курилова
В российских вузах надеются, что иностранных студентов не станет меньше / Юрий Смитюк / ТАСС

Российские вузы до спецоперации на Украине фиксировали постоянное увеличение числа иностранных студентов. За пять лет число иностранных студентов выросло на 64 000 человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Если в 2017/18 учебном году в России училось 260 000 иностранных студентов, то в 2021/022 – 324 000.

«Востребованность российского образования за рубежом ежегодно растет», – сказал собеседник в ведомстве. На парламентских слушаниях 27 мая министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что сейчас в России обучается более 345 000 иностранных студентов.

Наиболее популярной формой обучения, которую выбирают иностранцы в России, является бакалавриат, следует из данных ведомства. В 2017/18 учебном году на бакалавриате обучалось 174 429 иностранных студентов, на специалитете – 57 899, в магистратуре – 27 723. В 2021/22 учебном году эти показатели составили 196 061, 83 915 и 44 095 соответственно.

Согласно системе мониторинга вузов Минобрнауки, с которой ознакомились «Ведомости», у участников проекта 5-100 доля иностранных студентов в 2018 г. составляла 11%, в 2020 г. – 14,41%. В ВШЭ, например, в 2018/19 учебном году училось 2695 студентов-иностранцев, а в 2020/21 учебном году – 4159, в РУДН эти показатели составляют 6456 и 7172 соответственно. Аналогичная ситуация и с рядом ведущих вузов в российских регионах.

60 000

студентов из Казахстана учились в прошлом году в России, говорил Фальков

«Удельный вес иностранцев среди студентов – один из целевых показателей эффективности вуза, – рассказала «Ведомостям» проректор РУДН Елена Апасова. – За последние несколько лет были сделаны огромные усилия для признания и востребованности нашего образования». «Возникает логичный вопрос, почему сейчас некоторые решили, что это перестало быть важным», – отметила Апасова, имея в виду набор студентов благодаря Болонской системе.

Она также сообщила, что «не так давно мы получили письмо от выпускников из Латинской Америки, которые написали слова поддержки в адрес внешней политики России»: «И все это – результат именно той реформы, которую вице-спикер Госдумы назвал самой «неудачной». На парламентских слушаниях 27 июня зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что «реформа образования, которая вписала Россию в Болонскую систему, сегодня является самой неудачной из всех реформ», и отметил, что «идея признания наших дипломов за рубежом <...> на ближайшее десятилетие потеряла актуальность».

Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что падения числа студентов-иностранцев в России из-за спецоперации на Украине «ждать не стоит»: «Студенты из стран Восточной Европы, Прибалтики, с Украины в последние годы к нам не ехали. А из стран СНГ к нам активно едут – из Таджикистана или Казахстана, притом едут не в столичные вузы, а, например, в Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Оренбург. Этот поток не сократится». Но она допустила, что «атмосфера неопределенности» может повлиять на решение новых студентов о приезде в Россию.

Академик РАО Юрий Зинченко прогнозирует приток иностранцев: «Ожидается меньшее количество студентов из стран Евросоюза и Восточной Европы, но мы уже наблюдаем усиление притока студентов из КНР, Вьетнама, Центральной Африки. Растет спрос на образование в РФ у студентов Сирии и Ирана». Наблюдается тенденция, когда абитуриенты из стран СНГ, которые планировали учиться в Европе или США, меняют планы «из-за не всегда лояльного отношения к выходцам с территории постсоветского пространства». Член общественного совета при Минобрнауки Владимир Зернов также полагает, что «поток из Европы уменьшится, а из Африки и Юго-Восточной Азии увеличится»: «Происходящее на поток студентов из этих стран совсем не влияет».

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе полагает, что для его вуза «спрос иностранцев будет всегда»: «Академия русского балета – старейшее учебное заведение мира, мы выпускаем лучшие кадры». Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя наблюдательного совета российского общества «Знание» Любовь Духанина также полагает, что «причин для снижения интереса к российским вузам нет»: «Напротив, усиление роли БРИКС и курс на увеличение участников партнерства будут способствовать росту спроса на наши образовательные программы».

«Нам важно, чтобы наши студенты в первую очередь получали хорошее образование и были полезны стране. Тогда и иностранцы потянутся», – заявил «Ведомостям» Толстой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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