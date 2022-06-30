Количество мигрантов выросло на четверть, несмотря на кризис

На 1 мая 2022 г. на территории России находилось 3,35 млн трудовых мигрантов, что только на 18% меньше, чем в допандемийном 2019 году, и на четверть больше, чем в 2021 г. на ту же дату, говорится в исследовании со ссылкой на данные МВД. Число трудовых мигрантов не показывало резких сокращений и не опускалось ниже 3 млн человек с начала спецоперации, сообщила автор обзора, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Юлия Флоринская. По ее словам, данные получены от МВД по запросу, в открытых источниках они не опубликованы.