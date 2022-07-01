Международные суды названы одной из угроз национальному суверенитету

Международные суды названы одной из угроз национальному суверенитетуАлександр Коновалов и Андрей Клишас обсудили вопросы юридической независимости России
Высокопоставленные чиновники обсудили на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) влияние на Россию международных судебных инстанций и юридический суверенитет страны.
Например, экс-министр юстиции и действующий полпред президента в Конституционном суде (КС) Александр Коновалов заявил, что угроза российскому суверенитету появилась давно. Одной из ее форм стал «захват [другими государствами] международно-правовых институтов, которые могут принимать решения, обязательные для исполнения другими странами», указал Коновалов, после чего заявил, что сейчас можно дать оценку деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для России.
Экс-министр юстиции заявил, что в общем практика Страсбургского суда была положительной для страны, поскольку «по подавляющему большинству вопросов эта практика не вызывала сомнений никаких»: «Они выявляли ошибки, которые мы где-то пропускали, где-то закрывали глаза, где-то сознательно не хотели их подчеркивать. Но ошибки вполне очевидные и понятные, которые влияли негативно на права и интересы граждан нашей страны».
«Таких [правовых] решений для России могло быть на порядок больше, потому что таких объективных нарушений в такой огромной стране, как Россия, тоже хватало», – продолжал экс-министр юстиции, отмечая, что «были целые регионы, которые отличались шквалом жалоб». При этом он признавал, что ЕСПЧ выносил и такие решения, с которыми согласиться было нельзя. В качестве примера он привел решение по жалобам представителей ЛГБТ. Также, по его словам, была категория «откровенно политизированных» дел.
«Именно в этой категории была сосредоточена юридическая война, которая была в отношении России развязана», – заявлял Коновалов.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия»), рассуждая о правовом суверенитете, говорил, что России стоит «защитить конституционную идентичность и тот конституционно-правовой режим, который сложился» в России. По его словам, ничего плохого в том, чтобы передать решение каких-либо вопросов на надгосударственный уровень, нет. По мнению Клишаса, Россия «очень аккуратно и последовательно стояла на пути исполнения» решений ЕСПЧ: «Были сложности, только когда речь шла об общих мерах. Когда мы должны были действительно вносить изменения в законодательство», – напоминал Клишас.
16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы, а в июне были приняты законы о праве не исполнять в России решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. «Ведомости» писали, что общая сумма компенсаций по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу с 16 марта 2022 г., составляет 1 419 171 евро. Это общая сумма по 56 окончательным решениям Страсбургского суда, также за этот период в силу вступили три мировых соглашения. Число не вступивших в силу постановлений ЕСПЧ представитель департамента коммуникаций СЕ не назвал.
Глава Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин заявил «Ведомостям», что России требуется защита прав человека. В международном суде, который нужен РФ, должны действовать «примерно те же постулаты ЕСПЧ, только без политики вообще»: «И с точки зрения безопасности, и с точки зрения его жизни, права на труд, на жилье». Сама модель ЕСПЧ будет использоваться для создания альтернативного международного суда, не исключил Степашин. Он напомнил, что АЮР будет работать над созданием международного суда на пространстве БРИКС, СНГ или ЕАЭС.
В рабочую группу войдут представители различных ведомств, но пока она не создана, сказал Степашин.