Международные суды названы одной из угроз национальному суверенитету

«Таких [правовых] решений для России могло быть на порядок больше, потому что таких объективных нарушений в такой огромной стране, как Россия, тоже хватало», – продолжал экс-министр юстиции, отмечая, что «были целые регионы, которые отличались шквалом жалоб». При этом он признавал, что ЕСПЧ выносил и такие решения, с которыми согласиться было нельзя. В качестве примера он привел решение по жалобам представителей ЛГБТ. Также, по его словам, была категория «откровенно политизированных» дел.