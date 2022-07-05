Половина инхаус-юристов столкнулись с неисполнением обязательств контрагентами

Большая часть (62%) юристов, сопровождающих средний бизнес, еще не обсуждали с контрагентами возможность отказа от начисления им неустойки на период действия санкций. Они ожидают разъяснений со стороны государства, как действовать в нынешних условиях, следует из опроса 200 инхаус-юристов, который провели эксперты «Актион права» (входит в группу «Актион»). С результатами исследования ознакомились «Ведомости».