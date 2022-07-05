Половина инхаус-юристов столкнулись с неисполнением обязательств контрагентами

Половина инхаус-юристов столкнулись с неисполнением обязательств контрагентамиБизнес ждет разъяснений по работе в условиях санкций
Более 60% опрошенных «Актион правом» корпоративных юристов ждут разъяснений государства по работе с контрагентами в новых санкционных условиях. Законопроект, который регулирует возможность неисполнения договоров из-за действия санкций, до сих пор не принят
Большая часть (62%) юристов, сопровождающих средний бизнес, еще не обсуждали с контрагентами возможность отказа от начисления им неустойки на период действия санкций. Они ожидают разъяснений со стороны государства, как действовать в нынешних условиях, следует из опроса 200 инхаус-юристов, который провели эксперты «Актион права» (входит в группу «Актион»). С результатами исследования ознакомились «Ведомости».
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