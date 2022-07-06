40% российских компаний готовы поддержать благотворительные программы коллег

Среди компаний, которые полностью остановили свои соцпроекты, – предприятия из строительной отрасли, сферы торговли и общественного питания, а также компании, которые оказывают сервисные или иные профессиональные услуги, и предприятия из сферы IT. Половина представителей компаний, где полностью или частично приостановили проекты, заявили, что социальная активность заморожена до конца 2022 г. Остальные респонденты из этой группы сообщили, что ждут «дальнейшего решения» головного офиса.