40% российских компаний готовы поддержать благотворительные программы коллег

40% российских компаний готовы поддержать благотворительные программы коллегПятая часть представителей крупного бизнеса в 2022 году вынужденно свернули социальные проекты
8% компаний и производственных предприятий были вынуждены полностью прекратить реализацию социальных и благотворительных проектов в России «в новых условиях 2022 г.». О приостановке всех социальных проектов заявило еще 8% участников исследования, и еще 4% сообщили, что приостановили только ряд проектов. Исследование «Социальные аспекты деятельности международных и российских компаний» путем опроса представителей 200 компаний провела Ассоциация менеджеров, с его итогами ознакомились «Ведомости».
Среди компаний, которые полностью остановили свои соцпроекты, – предприятия из строительной отрасли, сферы торговли и общественного питания, а также компании, которые оказывают сервисные или иные профессиональные услуги, и предприятия из сферы IT. Половина представителей компаний, где полностью или частично приостановили проекты, заявили, что социальная активность заморожена до конца 2022 г. Остальные респонденты из этой группы сообщили, что ждут «дальнейшего решения» головного офиса.