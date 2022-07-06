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40% российских компаний готовы поддержать благотворительные программы коллег

Пятая часть представителей крупного бизнеса в 2022 году вынужденно свернули социальные проекты
Валерия Мишина
Большинство из группы, высказавшейся за спасение сторонних проектов (87,5%), готовы работать над помощью социально уязвимым слоям населения / Андрей Гордеев / Ведомости

8% компаний и производственных предприятий были вынуждены полностью прекратить реализацию социальных и благотворительных проектов в России «в новых условиях 2022 г.». О приостановке всех социальных проектов заявило еще 8% участников исследования, и еще 4% сообщили, что приостановили только ряд проектов. Исследование «Социальные аспекты деятельности международных и российских компаний» путем опроса представителей 200 компаний провела Ассоциация менеджеров, с его итогами ознакомились «Ведомости».

Среди компаний, которые полностью остановили свои соцпроекты, – предприятия из строительной отрасли, сферы торговли и общественного питания, а также компании, которые оказывают сервисные или иные профессиональные услуги, и предприятия из сферы IT. Половина представителей компаний, где полностью или частично приостановили проекты, заявили, что социальная активность заморожена до конца 2022 г. Остальные респонденты из этой группы сообщили, что ждут «дальнейшего решения» головного офиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных